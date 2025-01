Tamarind Global launches new luxury fleet to enhance travel experiences

A Tamarind Global, empresa líder em gestão de eventos e destinos na Índia, lançou uma nova frota de luxo com o objetivo de aprimorar a experiência de viagem de seus clientes. Esta atualização do transporte terrestre reflete o compromisso da Tamarind Global em fornecer serviços excepcionais para viajantes corporativos e de lazer. A frota conta com o Maruti Suzuki Invicto, veículo que combina perfeitamente luxo, tecnologia e eficiência, projetado para oferecer o máximo conforto aos passageiros.

A nova frota está equipada com interiores espaçosos, assentos luxuosos para até sete passageiros, sistemas avançados de controle de temperatura e recursos de infoentretenimento de última geração, garantindo uma experiência de viagem confortável e agradável. Seja para viagens de negócios, férias em família ou viagens panorâmicas, os veículos são projetados pensando no viajante e oferecem alto nível de conforto e comodidade.

Louis D’Souza, Diretor da Tamarind Global, comentou: “Estamos entusiasmados com o lançamento da nova frota de veículos, prontos para aprimorar a experiência de viagem dos nossos clientes. Ideal para viagens panorâmicas, viagens de negócios impecáveis, estadias em família e muito mais, nossa nova e luxuosa frota garante que cada viagem seja inesquecivelmente segura e tranquila.”

A frota é conduzida por uma equipe de motoristas altamente treinados, pontuais, cuidadosos e atentos às necessidades do cliente. Eles conhecem bem as rotas locais, oferecendo uma camada extra de segurança aos passageiros. Este lançamento reafirma o compromisso da Tamarind Global em oferecer serviços inovadores e luxuosos que estabeleçam novos padrões de satisfação do cliente.