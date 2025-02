TBO Tek reports 29pc YoY revenue growth for Q3 FY25, achieving INR 422 cr

A TBO Tek, uma plataforma líder de distribuição de viagens global, anunciou seus resultados financeiros não auditados para o terceiro trimestre e 9 m para o ano fiscal de 2015, refletindo o desempenho sólido. A empresa alcançou um crescimento de renda de 29 % -em um ano (interanual) para INR 422 Cr, impulsionado por uma forte expansão em seu segmento de hotéis e auxiliares e avanços na IA e na tecnologia.

O desempenho da TB TEK no terceiro trimestre do ano fiscal de 2015 reflete os esforços contínuos da empresa para aumentar seus negócios internacionais, particularmente na Europa, Oriente Médio e América Latina. A abordagem da empresa à IA e a inovação tecnológica se mostrou bem -sucedida, com uma automação com melhorar significativamente as operações comerciais.

Em particular, a automação de chamadas de saída aumentou a velocidade em cinco vezes, reduzindo os custos em aproximadamente 50 % em comparação com os processos manuais. Além disso, 45 % dos fornecedores agora são processados ​​automaticamente com uma precisão de 99,5 %, demonstrando a eficácia dos investimentos tecnológicos da empresa. A empresa também registrou uma pontuação impressionante de promotores líquidos (NPs) de 70 para os mercados internacionais, um claro indicador de excelência no serviço.

A TBO Tek continuou a expandir sua pegada geográfica com novas entidades legais estabelecidas na Indonésia, Grécia e Israel no terceiro trimestre do ano fiscal de 2015 para apoiar os planos de crescimento regional. Os hotéis e o segmento auxiliar continuam a funcionar fortemente na Índia e na Índia, com o mecanismo de reserva de próxima geração da empresa, H-Next, que é implementado em fases para melhorar as taxas de conversão.

A função de pesquisa inteligente da empresa, impulsionada pela IA, fornece resultados de pesquisa mais rápidos e relevantes, e o VoiceBot, acionado pela IA para chamadas de saída, melhorou a eficiência operacional.

Os vistos, conectividade e colaborações, essas questões fizeram os melhores pontos de discussão na cúpula de turismo de saída organizada pela FICCI, onde representantes de missões diplomáticas e atores da indústria do turismo de partida discutiram o rápido crescimento do turismo extrovertido entre os índios. Na ocasião, também foi publicado um documento de conhecimento de Nangia Andersen no turismo de saída.

Apesar de um ambiente forex desafiador, o que levou a uma ligeira queda nos lucros após os impostos (PAT), os resultados financeiros gerais permanecem positivos. A TBO TEK continua a confiar em sua carreira de crescimento, reforçada pelos avanços tecnológicos e pela expansão do escopo do mercado. Ankush Nijhawan, co -fundador e MD Set, TBO Tek, declarou: “Estamos satisfeitos com o nosso desempenho no terceiro trimestre, principalmente nos hotéis e no segmento auxiliar. Com o lançamento contínuo de iniciativas como o Platinum Desk, nosso objetivo é promover um maior crescimento nesse segmento.

Gaurav Bhatnagar, co -fundador e conjunto de MD, acrescentou: “Nosso crescimento internacional é forte, especialmente na Europa, e nossas iniciativas de IA e tecnologia estão fornecendo resultados que melhoram a experiência do usuário e a eficiência operacional”.