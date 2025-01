Teenage boy rescued after falling into abandoned missile silo in Colorado

Os bombeiros resgataram um adolescente depois que ele caiu em um silo de mísseis abandonado no Colorado, disseram as autoridades.

Na quarta-feira, equipes de vários bombeiros do condado de Arapahoe trabalharam para resgatar o adolescente que caiu acidentalmente de 12 a 15 metros no silo pouco antes das 16h, segundo a mídia local. relatado.

Bombeiros de diversas equipes colaboraram para ajudar no resgate da criança. Fotografia: Sable Altura Fire Rescue via Facebook

em um declaração De acordo com o 9News, Brian Willie, porta-voz do South Metro Fire Rescue, disse que dois adolescentes e um adulto estavam no topo do silo quando um dos adolescentes caiu. Segundo a SMFR, o adolescente caiu na água, mas não ficou totalmente submerso devido à pouca profundidade.

em um correspondência No Facebook, Sable Altura Fire Rescue, que ajudou na missão de resgate, disse que se acredita que o silo seja um túnel de ventilação de uma instalação de mísseis Titan desativada.

O Titan 1 foi um dos primeiros mísseis balísticos intercontinentais desenvolvidos pelos Estados Unidos. Medindo 98 pés, o míssil foi projetado para transportar ogivas nucleares, de acordo com Departamento de Saúde Pública e Meio Ambiente do Colorado.

Existem seis antigos complexos de mísseis Titan 1 em todo o estado. Apesar de terem sido desmantelados em 1965 com a remoção dos mísseis, os complexos silos permanecem subterrâneos.

Ao chegar ao local, as equipes do SAFR construíram um sistema de cordas e dois tripulantes desceram ao silo. Depois de avaliar os ferimentos do menino, os membros da tripulação o colocaram em um arnês antes que as equipes do Bennett-Watkins Fire Rescue e do SMFR ajudassem a trazer o menino de volta à superfície pouco depois das 17h.

Segundo a SMFR, a criança foi levada ao hospital e não apresentava ferimentos graves.

Em declarações ao 9News, Willie alertou sobre os perigos dos silos, dizendo: “Realmente pedimos que as pessoas respeitem a propriedade privada e fiquem longe desta terra e daquela propriedade”.

SAFR ecoou avisos semelhantes, dizendo: “Um lembrete…é melhor deixar a história militar nas planícies orientais do Colorado nos livros de história. Por favor, não pense nem por um momento que estes são ambientes seguros para entrar ou explorar.”