Terminal 2 of Delhi airport to undergo extensive refurbishment this year

Olho para a arquitetura elegante do Terminal 2 do Aeroporto de Delhi, a luz do sol iluminando os passageiros movimentados e os aviões distantes. “/>

Delhi International Airport Limited (DIAL), liderada pela GMR Airports, anunciou planos para renovar o Terminal 2 do Aeroporto de Delhi, originalmente construído pela Autoridade Aeroportuária da Índia (AAI) há 40 anos. Esta atualização abrangente foi projetada para modernizar o terminal e se adaptar à crescente demanda de passageiros, garantindo que o T2 continue sendo uma instalação de classe mundial no setor de aviação global.

A remodelação faz parte da estratégia de longo prazo da DIAL para criar um centro premium para viajantes em toda a Índia e Sudeste Asiático. O terminal e seu pátio, que atende passageiros há mais de quatro décadas, passarão por grandes modernizações para atender às futuras demandas de capacidade. A DIAL prevê que o terminal atingirá a sua capacidade máxima de passageiros no ano fiscal 2025-26, necessitando destas melhorias essenciais.

Os principais elementos da remodelação incluem a instalação de seis pontes de embarque de passageiros (PBBs) de última geração com tecnologia de atracação autônoma, as primeiras do tipo na Índia. Esses PBBs avançados oferecerão recursos como rampas elevadas para acesso de cadeiras de rodas e cabines estreitas para uma experiência perfeita. O terminal também receberá atualizações mecânicas e elétricas, incluindo novos sistemas HVAC para melhor qualidade do ar e melhores medidas de segurança contra incêndio.

Assim que as obras de expansão forem concluídas, o aeroporto de Delhi se tornará o único aeroporto indiano cujos terminais terão capacidade para receber 100 milhões de passageiros por ano. O governo pediu ao Aeroporto de Deli e a algumas grandes companhias aéreas que examinassem as melhores práticas globais de programação para garantir que as operações domésticas e internacionais se complementam e proporcionam melhor conectividade a partir do Aeroporto de Deli, essencial para estabelecer o primeiro centro de aviação internacional da Índia.

As melhorias estéticas incluirão telhados modernos, designs de claraboias e pisos avançados, além de banheiros inteligentes e melhor conectividade rodoviária. Coberturas serão adicionadas no saguão para garantir o conforto dos passageiros durante as monções. Além disso, o Sistema de Exibição de Informações de Voo (FIDS) será atualizado com telas de alta resolução para maior precisão e serão introduzidas sinalizações especiais para auxiliar os passageiros, incluindo aqueles com mobilidade reduzida. Comentando sobre o projeto, Videh Kumar Jaipuriar, CEO da DIAL, disse: “A remodelação do Terminal 2 é crucial para melhorar a experiência dos passageiros e atender à demanda futura. “Essas melhorias são essenciais para a visão de longo prazo do Aeroporto de Delhi de ser um centro líder para viajantes nacionais e internacionais.”

A renovação está programada para começar no ano fiscal de 2025-26 e deverá ser concluída no segundo trimestre do mesmo ano fiscal. Durante este período, o Terminal 2 fechará temporariamente por aproximadamente 4 a 6 meses. No entanto, o Terminal 1 acomodará tráfego adicional de passageiros, garantindo interrupções mínimas nas operações.