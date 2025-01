Thailand seeks to quell fears of Chinese tourists

A Tailândia procurou acalmar as preocupações de segurança entre os possíveis turistas chineses na sexta-feira, à medida que aumentavam os temores sobre os relatos de sequestros na fronteira entre a Tailândia e Mianmar. Complexos fraudulentos multiplicaram-se nas zonas fronteiriças de Mianmar e são liderados por estrangeiros que são frequentemente traficados e forçados a trabalhar, enganando os seus compatriotas numa indústria que, segundo analistas, vale milhares de milhões de dólares.

As preocupações surgiram após relatos de que o ator chinês Wang Xing teria sido traficado para um centro de fraude cibernética na cidade de Myawaddy, em Mianmar, do outro lado da fronteira com a Tailândia, no início de janeiro. As autoridades de Mianmar o entregaram à polícia tailandesa dias depois, informou a mídia local tailandesa.

Outro chinês, Yang Zeqi, um modelo, desapareceu no mês passado e foi encontrado esta semana, provocando temores nas redes sociais chinesas, com internautas dizendo que a Tailândia era um lugar “perigoso”.

Um alto oficial da polícia tailandesa, Pittayakorn Petcharat, disse à AFP ter relatos de que Yang “retornou de Mianmar para a China” na quinta-feira, mas não deu mais detalhes.

O primeiro-ministro tailandês, Paetongtarn Shinawatra, disse na sexta-feira que o governo melhoraria os padrões de segurança para combater o crime transnacional, citando relatos de tráfico ilegal de órgãos, fraudes em call centers e passeios gratuitos.

“Embora tais incidentes não tenham sido causados ​​pelos tailandeses, levantaram preocupações de segurança entre os turistas chineses”, disse ele numa publicação no X, acrescentando que deu as boas-vindas a todos os turistas chineses para celebrar o Ano Novo Lunar na Tailândia.

Bryony Lau, vice-diretora para a Ásia da Human Rights Watch, classificou na sexta-feira os centros fraudulentos, que se espalharam do Camboja ao Laos e às áreas fronteiriças de Mianmar, de “uma das crises regionais mais prementes que a região enfrenta”.

O governo tailandês prometeu aumentar a confiança fortalecendo as medidas de segurança, afirmou em comunicado na sexta-feira.

“Cada sector aumentará a sua segurança e serviços para facilitar o turismo (na Tailândia)”, disse ele.

De acordo com a mídia tailandesa, a Autoridade de Turismo da Tailândia está procurando recrutar influenciadores chineses para melhorar a imagem do reino junto aos usuários chineses das redes sociais e potenciais visitantes. A China permaneceu no topo da lista de turistas da Tailândia nas primeiras duas semanas de janeiro, sendo responsável por quase um sexto dos 1,3 milhões de chegadas.

O governo tailandês prevê um aumento adicional de sete por cento no número de turistas chineses durante o próximo período de férias do Ano Novo Lunar, o que deverá acrescentar 8,8 mil milhões de baht (255 milhões de dólares) às receitas do reino.