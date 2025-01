Thailand tourism bounces back, with 35 million visitors in 2024

A Tailândia recebeu mais de 35 milhões de turistas internacionais em 2024, superando a meta do governo, enquanto o país se esforça para reanimar a sua lenta economia, disseram autoridades na segunda-feira.

O vital sector do turismo do país representa quase 20 por cento do seu PIB, mas tem enfrentado dificuldades na sequência da pandemia de Covid-19 e das mudanças nos hábitos dos viajantes.

Mais de 35 milhões de visitantes visitaram o reino em 2024, cerca de quatro milhões a menos do que o pico pré-pandemia em 2019, segundo o Ministério do Desporto e Turismo.

A China recuperou a sua posição como principal fonte de visitantes para a Tailândia – depois de experimentar um declínio após a pandemia – com mais de seis milhões de visitantes no ano passado, seguida pela Malásia e pela Índia.

O reino, conhecido pelas suas praias imaculadas e templos icónicos, gerou mais de 1,6 biliões de baht (46 mil milhões de dólares) com gastos com turismo em 2024, de acordo com o ministro do Turismo, Sorawong Thienthong.

O governo tailandês do ex-primeiro-ministro Srettha Thavisin introduziu uma série de medidas para atrair visitantes estrangeiros, incluindo um programa de vistos gratuitos para turistas chineses e indianos.

Depois de ultrapassar a meta de 35 milhões de turistas em 2024, o governo estabeleceu uma meta de 39 milhões de visitantes em 2025. O Banco Mundial estimou que o país ultrapassará o seu nível pré-pandemia em 2025, mas os turistas estão a gastar menos do que antes. antes.