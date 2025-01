Thailand's cabinet approves draft bill to legalise casinos to boost tourism, economy

O gabinete da Tailândia aprovou na segunda-feira um projeto de lei que legaliza os cassinos, numa tentativa de impulsionar o turismo e uma economia estagnada. Algumas formas de jogos de azar, como apostas em boxe e corridas de cavalos, são permitidas, mas os cassinos continuam ilegais no país do sudeste asiático.

O primeiro-ministro Paetongtarn Shinawatra disse aos repórteres após a reunião de gabinete que o projeto também ajudaria a atrair mais investimentos e a resolver problemas de jogo ilegal.

“Isto beneficiará a sociedade como um todo no futuro”, disse Paetongtarn. “Isto faz parte da política do governo para apoiar o turismo sustentável, ou destinos artificiais, que foi abordada no Parlamento.”

Ele disse que o Ministério das Finanças, que patrocinou o projeto, forneceria mais detalhes sobre os planos, que são promovidos como “complexos de entretenimento”.

O actual governo, que tomou posse em Setembro, comprometeu-se a fazer dos problemas económicos do país a sua agenda principal.

O projecto de lei, que foi publicado online para visualização pública, diz que um casino poderia funcionar dentro de um complexo que também albergasse outros negócios, como um hotel, salão de convenções, centro comercial ou parque temático. Menores de 20 anos não poderão entrar nos cassinos, que serão abertos gratuitamente a estrangeiros, mas os cidadãos tailandeses terão que pagar 5.000 baht (US$ 148) pela entrada, de acordo com o projeto.

O projeto será submetido ao Gabinete do Conselho de Estado para revisão e depois ao Parlamento para ser discutido e votado pelos membros da Câmara dos Representantes e do Senado, disse o porta-voz do governo, Jirayu Hoangsub.

“Não será altura de a Tailândia reconhecer que existem locais de jogo, tanto legais como ilegais, no país e também nos países vizinhos? Este projecto visa gerar receitas para o sector do turismo do país”, afirmou em comunicado.

O turismo é o principal motor da economia tailandesa e sempre foi o foco de diferentes administrações para melhorar a economia.