A Tailândia está se aproximando da legalização dos cassinos dentro dos “complexos de entretenimento” integrados, mas a última proposta está associada a regras mais rigorosas que visam conter os riscos do jogo de problemas. O projeto de lei revisado introduziu novos regulamentos que podem moldar o futuro do jogo no país, levantando a questão: essas medidas mais difíceis são dissuadidas em realização de turistas na Tailândia para os Jogos?

As emendas propostas imporiam requisitos estritos de disseminação aos atores locais e restringiriam os cassinos não mais de 10% do tamanho total do complexo de entretenimento. Essas regras complexas têm como objetivo garantir que os cassinos sejam controlados dentro do maior estabelecimento, que precisa ter pelo menos quatro outros estabelecimentos, como hotéis, parques de diversões ou clubes de iate.

A divisão dos cassinos do restante do complexo, que incluiria a designação de portas e entradas separadas para manter a seção de jogos separados de outras atrações, é uma mudança óbvia. É provável que essas etapas mudem como os cassinos funcionam introduzindo outras formas de entretenimento e criando um ambiente de jogo mais controlado.

O governo tailandês planeja promulgar o ajuste mencionado este ano, em um esforço para aumentar as receitas tributárias e o investimento estrangeiro. Segundo relatos, jogos internacionais de jogos como Galaxy Entertainment Group Ltd. e MGM Resorts International estão considerando possíveis oportunidades comerciais na Tailândia. Se o negócio do cassino estiver totalmente desenvolvido, a Tailândia poderá melhorar seu alcance e subir a terceira no mundo, logo atrás de Macau e Las Vegas, com cerca de US $ 9,1 bilhões em receita de jogos.

Embora ainda existam muitas críticas na medida em que tem o potencial de melhorar bastante a posição da Tailândia no mercado internacional de jogos. O vício em jogos é uma grande preocupação pública, principalmente para cidadãos tailandeses. O governo respondeu a isso promulgando uma lei que exige que os moradores atendam a requisitos financeiros estritos antes que possam participar de cassinos, como demonstrar um saldo bancário mínimo de seis meses de 50 milhões de baht (US $ 1,5 milhão).

A Tailândia está considerando legalizar os cassinos como parte de grandes resorts de entretenimento. O projeto propõe restringir os 5 % do espaço total, semelhante ao modelo de Cingapura, e inclui uma taxa de entrada para as instalações. Essa iniciativa pode aumentar a renda turística da Tailândia em US $ 12 bilhões anualmente, o que impulsiona significativamente a economia.

As regras são menos rigorosas para visitantes estrangeiros, porque há apenas uma restrição de idade mínima de 20 anos para entrar nas áreas de cassino. Essas leis especiais visam controlar o jogo nacional, permitindo que os turistas estrangeiros aproveitem a indústria de jogos em desenvolvimento da Tailândia. No entanto, não está claro se esses regulamentos afetarão o turismo. Por um lado, os jogadores internacionais de alto nível podem atrair, mas, por outro, eles podem ser jogadores nacionais alienígenas, especialmente se os habitantes locais acharem as barreiras de entrada muito altas. Com a economia do país já se beneficiou de seu status de centro de turismo, o futuro dos jogos da Tailândia permanece incerto à medida que essas políticas tomam forma.

O caminho para os cassinos legalizados continuará sendo uma questão controversa à medida que o projeto de lei progride o público público e depois para o gabinete para aprovação. Isso gerará preocupações sobre a harmonia entre regular o jogo e preservar a atração da Tailândia como um destino de viagem mundial, além de possíveis benefícios econômicos.