The Brutalist, Emilia Pérez and Shōgun triumph at the Golden Globes

The Brutalist, Emilia Pérez e Shōgun ganharam muito no 82º Globo de Ouro, o pontapé inicial não oficial para a temporada de premiações deste ano.

O épico de baixo orçamento The Brutalist, drama que conta a história de um sobrevivente do Holocausto que se tornou arquiteto imigrante nos Estados Unidos, ganhou três prêmios: melhor filme na categoria drama, melhor ator para Adrien Brody e melhor diretor para o ator transformado em um filme. -fabricante Brady Corbet. Ao final de seu discurso, Corbet prestou homenagem ao cineasta Jeff Baena, falecido esta semana.

Brody, que já perdeu um Globo para O Pianista antes de ganhar o Oscar, chamou o filme de “uma história sobre a capacidade humana de criação”. Ele disse que achava que este não seria um “momento determinado” novamente para ele, antes de dizer que esperava que o filme inspirasse os imigrantes.

O musical policial Emilia Pérez, da Netflix, filme mais indicado da noite, levou para casa quatro prêmios, de melhor filme musical ou comédia, atriz coadjuvante para Zoe Saldaña, canção original e filme não em língua inglesa. Em seu primeiro discurso de agradecimento da noite, Audiard disse: “Eu não tenho irmãs, então talvez seja por isso que fiz um filme sobre irmandade. Se houvesse mais irmãs no mundo, talvez fosse um lugar melhor”.

Adrien Brody ganhou o prêmio de melhor ator masculino em filme dramático. Foto: Rich Polk/GG2025/Penske Media/Getty Images

Saldaña derrotou a co-estrela Selena Gomez e Ariana Grande de Wicked por sua vitória.

Também houve surpresa na categoria atriz dramática, com a estrela brasileira Fernanda Torres vencendo Nicole Kidman, Angelina Jolie e Kate Winslet por sua atuação no drama da vida real dos anos 1970, I’m Still Here. Ele dedicou o prêmio à mãe, a atriz Fernanda Montenegro, indicada ao Globo de Ouro há 25 anos por sua atuação em Estación Central.

Demi Moore recebe um prêmio por seu papel em The Substance. Foto: Rich Polk/GG2025/Penske Media/Getty Images

Demi Moore ganhou o prêmio de atriz em musical ou comédia por The Substance, derrotando Cynthia Erivo e Mikey Madison. “Eu realmente não esperava isso!” ele disse antes de acrescentar que não havia ganhado nada antes. Ela contou uma história comovente sobre a falta de confiança que sofreu depois que lhe disseram que era apenas uma “atriz pipoca” e não alguém que seria levado a sério.

Sebastian Stan perdeu o prêmio de ator masculino em drama, mas ganhou o Globo de ator masculino em musical ou comédia por A Different Man. Seu discurso abordou a importância da aceitação das pessoas com deficiência. “Este não foi um filme fácil de fazer”, disse ele antes de afirmar que “não podemos ter medo ou olhar para o outro lado”.

Depois de ganhar um prêmio de televisão na cerimônia do ano passado, Kieran Culkin foi eleito o melhor ator coadjuvante por seu papel na comédia de Jesse Eisenberg, A Real Pain. Em seu discurso ele brincou dizendo que estava um pouco bêbado depois de tomar uma dose de tequila com Mario López. Ele venceu apesar da concorrência de seu co-estrela de Sucessão, Jeremy Strong, e Denzel Washington, do Gladiador II.

Anna Sawai posa na sala de imprensa após sua vitória para o Shōgun. Fotografia: Chris Pizzello/Invision/AP

O épico histórico Shōgun dominou as categorias de drama televisivo, vencendo em séries dramáticas e também marcando vitórias históricas para ator principal, Hiroyuki Sanada, a atriz principal, Anna Sawai, e o ator coadjuvante, Tadanobu Asano. Segue-se uma noite inovadora no Emmy, onde o show ganhou um número recorde de prêmios.

O grande sucesso da Netflix, Baby Reindeer, ganhou dois prêmios de série limitada e atriz coadjuvante para Jessica Gunning. Em seu discurso de agradecimento, seu criador e estrela, Richard Gadd, disse que o programa foi um sucesso porque “precisamos de histórias que falem sobre a natureza complicada e difícil de nossos tempos”.

No entanto, Gadd perdeu para Colin Farrell por seu papel na série spin-off do Batman, The Penguin. “Estou aqui graças ao talento de tantas pessoas ao longo dos anos”, disse ele em seu discurso. Referindo-se à sua aparência transformada no programa, Farrell acrescentou: “Acho que serão próteses de agora em diante!”

Jodie Foster ganhou um Globo por seu papel em True Detective: Night Country. Foto: Rich Polk/GG2025/Penske Media/Getty Images

Depois de ganhar o Emmy pelo papel, Jodie Foster também ganhou como atriz em série limitada por True Detective: Night Country em uma categoria de estrelas que também incluía Kate Winslet e Cate Blanchett. Foi seu quinto Globo de Ouro.

Hacks foi eleita a melhor série de comédia e sua estrela Jean Smart levou para casa seu segundo prêmio por seu papel principal, superando Kathryn Hahn e Ayo Edebiri, enquanto Jeremy Allen White ganhou o prêmio de ator principal em comédia por The Bear. White, que atualmente está filmando uma cinebiografia de Bruce Springsteen, não estava presente.

A aventura letã Flow foi a vencedora surpresa na categoria de filmes de animação, vencendo Inside Out 2 e The Wild Robot. O thriller de sucesso eleitoral papal, Conclave, ganhou o prêmio de melhor roteiro, enquanto Trent Reznor e Atticus Ross levaram o prêmio de trilha sonora original por Desafiadores.

Embora Wicked tenha ficado de fora das categorias principais, recebeu o prêmio de conquista cinematográfica e de bilheteria, categoria criada no ano passado e vencida pela primeira vez pela Barbie.

A apresentadora do programa, Nikki Glaser, que foi indicada esta noite para seu especial stand-up, chamou-a de “a maior noite de Ozempic” em seu monólogo de abertura. Glaser ganhou fama viral no ano passado por sua contribuição angustiante para o assado de Tom Brady, mas ele tranquilizou os participantes: “Não estou aqui para assar vocês esta noite”.

Nikki Glaser foi a anfitriã do evento em Beverly Hills. Foto: Rich Polk/GG2025/Penske Media/Getty Images

No entanto, ele disparou algumas críticas às celebridades em geral (“você realmente pode fazer qualquer coisa, exceto dizer ao país em quem votar”), à fracassada sequência do Coringa e a Timothée Chalamet (“você tem os cílios mais lindos no lábio superior”). . ao compartilhar seu amor por Babygirl (“Eu levantei dois dedos para ela”) e fazer referência às festas de Diddy.

Glaser é o primeiro apresentador solo na história do Globo, assumindo o papel um ano depois que o comediante e ator Jo Koy recebeu críticas contundentes por sua vez. Recebeu uma resposta entusiástica na casa, mas perdeu o prêmio de melhor comédia televisiva para Ali Wong, que levou para casa um prêmio no ano passado por seu papel em Beef.

Os filmes indicados que saíram de mãos vazias incluíram Anora, Dune: Part Two e A Complete Unknown, enquanto os programas de TV que não ganharam prêmios incluíram Abbott Elementary, Only Murders in the Building, Disclaimer e Mr and Mrs Smith.

A cerimônia do ano passado foi dominada por vitórias de Oppenheimer e Succession. As indicações ao Oscar deste ano serão anunciadas em 17 de janeiro.