The Clarks Hotels & Resorts amplia sua presença com o lançamento do Clarks Inn Etawah “/>

A Clarks Hotels & Resorts tem o orgulho de anunciar a inauguração de sua mais recente propriedade, Clarks Inn Etawah, marcando um marco significativo na estratégia de expansão do grupo. Localizada no coração de Etawah, esta nova propriedade combina harmoniosamente o conforto moderno com o charme tradicional, tornando-a um destino de destaque para os viajantes. Notavelmente, o Clarks Inn Etawah tem a distinção de ser o primeiro hotel de marca na área e possui o maior salão de banquetes da cidade.

Estrategicamente localizado a apenas 20 minutos da Lucknow Expressway, o Clarks Inn Etawah oferece acessibilidade incomparável para hóspedes a negócios e a lazer. A propriedade dispõe de quartos elegantemente decorados em três categorias: standard, luxo e suíte. Cada quarto é cuidadosamente equipado com comodidades contemporâneas para garantir uma estadia conveniente e confortável, atendendo às diversas necessidades de seus hóspedes.

Um dos destaques do Clarks Inn Etawah é o Sapphire Lawn, um amplo salão de banquetes de 35.000 pés quadrados que pode acomodar até 2.500 convidados. Com recursos de última geração, este espaço é a escolha ideal para receber celebrações privadas e eventos corporativos, estabelecendo uma nova referência em espaços para eventos na região.

Os hóspedes também podem desfrutar de uma deliciosa viagem culinária no The Bridge, o restaurante de cozinha variada do hotel. Abrangendo 1.900 pés quadrados, o restaurante oferece amplos assentos internos, uma sala de jantar privativa e um lounge ao lado da piscina para os hóspedes. O restaurante oferece um menu inovador que apresenta sabores locais juntamente com especialidades asiáticas e continentais.

“Nossa visão para o Clarks Inn Etawah é criar um refúgio acolhedor para todos os viajantes, onde conforto, conveniência e serviço superior se unam perfeitamente”, disse Kaushik Dutta, gerente de operações do Clarks Inn Etawah. “Quer nossos hóspedes nos visitem a negócios ou a lazer, estamos comprometidos em oferecer uma experiência excepcional que supere as expectativas.”

Com sua localização estratégica, comodidades de classe mundial e dedicação à excelência, o Clarks Inn Etawah está definido para redefinir os padrões de hospitalidade na região.