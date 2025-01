The evolution of Kumbh Mela: From religious gathering to a global tourist attraction

Eles dizem: “Ganga purifica seu coração e alma com um banho sagrado e o Kumbh Mela é o momento perfeito para se livrar de todos os seus pecados”.

Estamos no meio de um dos maiores encontros religiosos/espirituais do mundo, o Mahakumbh Mela 2025, que é uma oportunidade única na vida, pois está acontecendo após 144 anos! É por isso que somos considerados a geração sortuda, pois testemunhamos um evento auspicioso de grande magnitude.



Portanto, existem quatro tipos de Kumbh Mela, que são realizados em diferentes lugares da Índia: Haridwar, Prayagraj, Nashik e Ujjain. Estes são organizados a cada 6 anos (Adhra Kumbh) e 12 anos (Purna Kumbh) nas respectivas cidades. Mas o Maha Kumbh Mela é um evento raro e ocorre uma vez a cada 144 anos, o que o torna o mais significativo de todos.

Comentando sobre a importância do Maha Kumbh, Chanchalapathi Dasa, presidente da Vrindavan Heritage Tower e vice-presidente e co-mentor do Movimento Hare Krishna, disse: “O Kumbh Mela deste ano é chamado de Maha Kumbh Mela. Uma vez a cada 12 anos um Purna vem Kumbh Mela. E 12 desses ciclos depois, o próximo Kumbh Mela é chamado de Maha Kumbh Mela. 144. Portanto, é um Kumbh Mela muito especial.”

Kumbh dispensa apresentações. Houve vários filmes de sucesso de Bollywood baseados no tema mais comum daquela época, Kumbh ke Mele me bichadna. Sem dúvida, é um dos maiores encontros espirituais frequentados por milhões de devotos de todo o mundo. Mas hoje, Kumbh cresceu de uma congregação puramente espiritual para um grande evento cultural e turístico global. A mela, profundamente enraizada nas tradições hindus, é um festival antigo que é um local venerado desde tempos imemoriais.

Com o tempo, o significado e a grandeza do Kumbh mudaram tremendamente. Isto se deve especialmente ao crescente interesse dos turistas estrangeiros e à atenção da mídia internacional. Esta evolução de Kumbh de um simples encontro religioso para um ponto turístico e destino dos sonhos dos fotógrafos reflete um amálgama perfeito de práticas religiosas, intercâmbio cultural e melhores infraestruturas e turismo moderno.



Quando se trata das origens do Kumbh Mela, elas podem remontar a milhares de anos! De acordo com livros religiosos hindus, o festival é mencionado nas histórias do Samudra Manthan, ou a agitação do oceano de leite. Este é o evento em que deuses e demônios lutaram pelo elixir da imortalidade, conhecido como amrit. A história narra ainda que durante a luta entre o bem e o mal, algumas gotas deste “amrit“ Ele se espalhou por quatro lugares que são os atuais Haridwar (Uttarakhand), Prayagraj (Uttar Pradesh), Nashik (Maharashtra) e Ujjain (Madhya Pradesh). Hoje, estes locais são os quatro principais locais do Kumbh Mela e devido à sua energia metafísica e divina, estes locais atraem peregrinos e turistas de todos os cantos da Índia e do mundo.

A crença comum é que banhar-se nas águas sagradas destes rios sagrados durante o festival purifica a alma, absolve pecados e oferece a oportunidade de renascimento espiritual. A cada 12 anos, milhões de devotos convergem para participar deste grande evento, tornando-o o maior encontro do planeta.



As pessoas conhecem Ardha Kumbh e Purna Kumbh, que acontecem a cada 6 e 12 anos, respectivamente. Mas o Maha Kumbh Mela é um evento raro e extraordinário que ocorre uma vez a cada 144 anos, na confluência sagrada dos rios Ganges, Yamuna e Sarasvati, em Prayagraj.

O Maha Kumbh Mela é marcado por um alinhamento especial de planetas, tornando-o uma oportunidade espiritual única na vida para aqueles que participam. O evento tem como foco rituais de banhos sagrados, orações e discursos religiosos. Sua grandeza e significado espiritual fazem dela uma experiência profunda.

Falando à Times Travel sobre a evolução do Kumbh, Dharamveer Singh Chouhan, CEO e cofundador da Zo World e Zostel, disse: “Kumbh Mela é um exemplo notável de como tradição e modernidade podem coexistir harmoniosamente. O que começou como uma cultura profundamente espiritual e religioso O encontro tornou-se um fenômeno global, atraindo não só peregrinos, mas também viajantes em busca de experiências culturais, históricas e espirituais.”

Para acomodar um encontro tão importante, diversos hotéis, pousadas e sites de viagens oferecem seus serviços no local, o que também contribui para o crescimento do turismo espiritual. Chouhan disse ainda: “Temos visto um interesse crescente de mochileiros internacionais e exploradores nacionais em experimentar eventos como o Kumbh Mela, à medida que procuram mergulhar na vibrante paisagem cultural e espiritual da Índia. O turismo espiritual sempre foi uma pedra angular do turismo indiano, atraindo milhões de viajantes para locais sagrados e eventos que oferecem uma combinação de fé e exploração cultural. Eventos como o Kumbh Mela continuam a demonstrar o profundo impacto e o potencial inexplorado dos destinos que prosperam no turismo espiritual. Esta transformação transformou esses encontros em convergências únicas de fé, curiosidade e turismo, mostrando a incrível diversidade da Índia.”

Destacando as principais tendências de viagens vistas na plataforma, Rajesh Magow, cofundador e CEO do grupo MakeMyTrip, disse: “As pesquisas por Prayagraj no MakeMyTrip aumentaram fenomenalmente mais de 23 vezes ano após ano, à medida que devotos em toda a Índia planejam sua viagem para A demanda por viagens de Maha Kumbh é particularmente alta durante a semana de abertura e encerramento do evento. À medida que os devotos buscam experiências imersivas mais próximas do coração de Maha Kumbh, o alojamento em tendas tem testemunhado uma enorme procura.



Originalmente, Kumbh Mela era um evento profundamente religioso, frequentado principalmente por peregrinos, sadhus e líderes religiosos. O fervor religioso e os rituais ligados ao festival centravam-se nas práticas espirituais, incluindo a recitação de mantras, meditação e banhos.

Sadhus, especialmente Naga sadhus (ascetas nus), foram e ainda são uma parte importante de Mela. A sua presença acrescenta misticismo ao evento, pois estes ascetas e santos conduziam procissões pelos terrenos de Mela. Crie um espetáculo de fervor religioso!

Lançando luz sobre o encontro Maha Kumbh 2025, Jatinder Paul Singh, cofundador e CEO da Viacation, disse: “A evolução do Kumbh Mela de um encontro religioso para uma atração turística global mostra seu profundo significado em unir pessoas de todas as esferas da vida. vida do mundo. vida. Desde as suas origens antigas, enraizadas em lendas sagradas e na espiritualidade, o festival cresceu e tornou-se uma celebração vibrante que transcende fronteiras. Hoje, milhões de peregrinos, buscadores espirituais e turistas de todo o mundo reúnem-se para vivenciar a sua rica herança cultural, procurar a iluminação e mergulhar numa viagem espiritual única.”

Falando sobre a sua grandeza, ele disse: “O festival que remonta a milhares de anos, de acordo com antigos textos hindus, desta vez se estenderá por 4.000 hectares ao longo da margem do rio e deverá atrair uma multidão enorme de pelo menos 40 milhões de pessoas, com um orçamento estimado. de quase INR 6.382 crore. O evento que acontece a cada doze anos não só mantém a sua essência espiritual, mas também serve como plataforma de diálogo e compreensão intercultural. Pessoas de diferentes países e origens reúnem-se, promovem a unidade e celebram valores partilhados de paz, tolerância e devoção. “Isso estabelece Prayagraj como um destino turístico importante nesta época do ano e Mahakumbh como uma importante atividade turística.”

A verdadeira transformação do Kumbh Mela começou no século XX, especialmente na Índia pós-independência. Embora as práticas religiosas centrais tenham permanecido as mesmas, a expansão das infra-estruturas, dos transportes e das tecnologias de comunicação desempenhou um papel crítico na definição da forma moderna do festival. O advento da Internet, dos serviços online e de uma melhor infraestrutura tornou mais fácil para as pessoas chegarem a vários lugares.

Na verdade, hoje muitos aplicativos devocionais oferecem serviços especiais aos devotos que não podem comparecer ao Maha Kumbh, fornecendo-lhes as águas sagradas de Triveni (Gangajal).

Prashant Sachan, fundador do sri Mandir, um aplicativo devocional confiável, disse: “Com o lançamento da iniciativa de entrega Gangajal, afirmamos nosso compromisso em preservar a herança espiritual da Índia enquanto aproveitamos a tecnologia moderna. “Esta iniciativa representa a nossa missão de preencher a lacuna entre os devotos e o divino, garantindo que a fé e a devoção ultrapassem os limites físicos.”

A transformação de Kumbh Mela em atração turística global foi bastante significativa no século XXI. Antigamente era apenas um encontro religioso, mas hoje tornou-se um evento de turismo cultural e espiritual. O aumento do turismo global também levou ao estabelecimento de serviços especializados para visitantes internacionais.

Hoje, Kumbh conta com guias multilíngues, diversos pacotes turísticos e curadoria de experiências para atender às necessidades dos turistas estrangeiros. Muitos visitantes não só frequentam Mela para testemunhar o aspecto religioso, mas também desejam explorar o estilo de vida e a gastronomia associados ao festival. Mela tornou-se uma confluência de religião, cultura e turismo, atraindo aqueles que procuram experimentar tanto o significado espiritual como a beleza cultural da Índia.

Comentando sobre a evolução do Kumbh Mela, o Sr. Ramalingam S, presidente da Cox & Kings, disse: “Kumbh Mela cresceu muito além de suas origens como um encontro religioso; é agora um evento global que reúne fé, cultura e uma incrível Este ano, espera-se que Maha Kumbh receba quase 40 milhões de visitantes de todo o mundo, proporcionando oportunidades significativas para a indústria de viagens, criando demandas em todos os setores, à medida que se torna um centro de inovação e desafios. o setor de viagens para desenvolver práticas de turismo sustentável, melhorar a infraestrutura e oferecer serviços personalizados para atender às necessidades de um público global diversificado.

O Kumbh Mela não só mostra a rica herança da Índia, mas também destaca o potencial das viagens orientadas pela fé para moldar o futuro do turismo global. “Esta é uma oportunidade para mostrarmos a capacidade da Índia de acolher o mundo, preservando ao mesmo tempo a santidade e a riqueza cultural do evento.”

Além disso, graças ao seu reconhecimento global, o Kumbh Mela tornou-se um evento importante no calendário internacional do turismo espiritual. A presença de estrangeiros também permitiu o desenvolvimento de novos negócios, incluindo hotéis, restaurantes e agências de viagens, contribuindo ainda mais para a economia local.

Kumbh Mela continua a prosperar como um encontro religioso e celebração da rica herança da Índia. À medida que o mundo se torna mais conectado, o Kumbh Mela continuará a atrair turistas de todo o mundo no futuro.