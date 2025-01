The Fern Hotels & Resorts, uma rede hoteleira líder com consciência ambiental na Índia, anunciou o relançamento do The Fern Seaside Luxury Tent Resort em um novo local pitoresco na costa de Moti Daman. A mudança fortalece a presença da marca no mercado de lazer de Daman, oferecendo aos hóspedes acomodações e instalações aprimoradas que prometem uma experiência única e luxuosa.

O resort recentemente realocado, situado entre o Mar Arábico, um rio tranquilo e o histórico Forte Daman, oferece uma mistura de conforto, elegância e charme local. O resort conta agora com 84 acomodações cuidadosamente redesenhadas, incluindo 38 tendas de luxo que estão operacionais na primeira fase. Os hóspedes podem desfrutar de vistas dos jardins exuberantes ou da costa a partir dos seus quartos, tudo num ambiente que aceita animais de estimação, tornando-o um destino ideal para famílias, viajantes individuais e donos de animais de estimação.

O resort também oferece uma variedade de experiências gastronômicas para todos os gostos. O Gosto, o restaurante aberto o dia todo, oferece um extenso buffet e menu à la carte em meio a jardins verdejantes e corpos d’água serenos. O Gardenia, um restaurante no jardim, é especializado em churrasco e pratos de cozinha variada, enquanto o O’ Barzinho oferece vistas espetaculares do rio e dos jardins.

Para quem procura um ambiente mais descontraído, o Tea Lounge serve uma seleção de chás, cafés e pizzas no forno a lenha, enquanto o Aquaria, bar da piscina, oferece bebidas refrescantes durante todo o dia.

As comodidades adicionais do resort incluem um spa atualizado, academia de ginástica de última geração, piscina, sala de jogos, centro de meditação e uma casa noturna e sala de conferências de 2.000 pés quadrados. O resort conta ainda com um gramado de 20 mil metros quadrados, perfeito para a realização de eventos sociais e corporativos, aliando luxo ao conforto.

Localizado a apenas 120 km de Surat, 165 km de Mumbai e 10 km da estação ferroviária de Vapi, o The Fern Seaside Luxury Tent Resort oferece o retiro perfeito para quem procura fugir para um dos destinos costeiros mais cativantes da Índia.