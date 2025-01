Impulsionado por tecnologias como a Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial (IA) e big data, o turismo inteligente visa criar experiências de viagem contínuas, personalizadas e mais sustentáveis. No centro desta transformação está a Gestão de Propriedade (PM), que garante que a infraestrutura turística apoia estas inovações, melhorando ao mesmo tempo a eficiência e a sustentabilidade. Para além da tecnologia, o papel do PM abrange todo o ciclo de vida do turismo: desde o planeamento e desenvolvimento até à experiência do visitante, operações e compromissos pós-visita.

O papel da gestão imobiliária no turismo inteligente

Otimizando a experiência do visitante por meio de instalações inteligentes:

O turismo inteligente aproveita a automação e insights baseados em dados para fornecer aos visitantes conveniência e informações em tempo real, enquanto a Gestão de Propriedade (PM) garante o bom funcionamento da infra-estrutura que suporta estes sistemas. Dispositivos habilitados para IoT permitem check-ins automatizados em hotéis e ferramentas de IA gerenciam transporte e controle de multidões. As equipes de PM usam análise de dados para prever períodos de pico e otimizar a preparação das instalações, minimizando a interrupção para os visitantes. Serviços conectados, como quiosques digitais e salas inteligentes, contam com PM para manter as operações tranquilas, reduzir os tempos de espera e melhorar a experiência geral do visitante por meio de soluções em tempo real.Sustentabilidade e eficiência energética: Promover o turismo responsável:

A sustentabilidade é um foco fundamental no turismo e a gestão de propriedades (GP) impulsiona a adoção de práticas verdes. As equipes PM implementam soluções energeticamente eficientes, como painéis solares, iluminação automatizada e sistemas HVAC para garantir que as instalações turísticas atendam às metas globais de sustentabilidade. As redes inteligentes e os sistemas de conservação de água reduzem a pegada ambiental dos hotéis e atrações, atraindo viajantes ecologicamente conscientes. Sistemas avançados de monitoramento ajudam a PM a otimizar o uso de energia, reduzir custos e minimizar o impacto ambiental. Por exemplo, muitos hotéis ecológicos utilizam termóstatos inteligentes e persianas automáticas que se ajustam com base na ocupação, melhorando tanto o conforto como a eficiência energética.A ligação da PM com todo o ciclo de vida do turismo

O papel da gestão imobiliária no turismo inteligente vai além do nível operacional, influenciando todas as fases do ciclo de vida do turismo.

Planeamento e desenvolvimento: lançando as bases para o turismo do futuro

Os profissionais de gestão imobiliária (PM) estão cada vez mais centrados na consultoria de gestão de projetos, que envolve arquitetos, designers e urbanistas para garantir que os locais turísticos, hotéis e centros de transportes sejam concebidos para satisfazer a procura futura. Esta colaboração centra-se na sustentabilidade a longo prazo, nas operações escaláveis ​​e na integração de tecnologias inteligentes. A experiência da PM garante que a infraestrutura não seja apenas visualmente atraente, mas também altamente funcional e eficiente. Ao utilizar princípios de design sustentável e materiais ecológicos, a PM ajuda a criar destinos turísticos preparados para o futuro, ambientalmente responsáveis ​​e rentáveis.

Antes da chegada e reserva: preparação para a viagem

Antes da chegada de um turista, os sistemas de gerenciamento de propriedades (PM) agilizam as reservas, a atribuição de quartos e o transporte. Tecnologias inteligentes, como check-ins automatizados e serviços de concierge digitais, garantem uma experiência perfeita desde o momento em que o hóspede faz a reserva. As equipes de PM gerenciam a logística em aeroportos, hotéis e centros de transporte, minimizando interrupções. Prédios inteligentes habilitados para IoT monitoram o tráfego de pedestres e ajustam as comodidades em tempo real, proporcionando uma viagem tranquila e confortável para os viajantes.

Experiência do visitante e operações do site.

PM garante o bom funcionamento de todos os aspectos das instalações, desde a limpeza do hotel até a funcionalidade das tecnologias inteligentes. As equipes de PM gerenciam o descarte de resíduos, monitoram a qualidade do ar e mantêm a segurança, trabalhando nos bastidores para proporcionar um ambiente seguro e agradável. Os sistemas baseados em IA permitem que os gestores de propriedades resolvam rapidamente problemas de manutenção e reclamações dos hóspedes, reduzindo interrupções e mantendo padrões elevados. As tecnologias inteligentes também ajudam o PM a monitorizar espaços partilhados como ginásios e piscinas, garantindo uma ocupação ideal e melhorando a satisfação dos hóspedes.

Engajamento pós-visita: melhore para o futuro

A influência do Property Management (PM) vai além da estadia do visitante. O feedback dos hóspedes é crucial para melhorias contínuas nas instalações, ajudando as equipes de PM a otimizar programas de manutenção, melhorar as comodidades e ajustar as operações para melhor atender futuros hóspedes. A análise inteligente permite que o PM identifique padrões e preferências dos visitantes, possibilitando serviços mais personalizados em visitas futuras.

A tecnologia é a chave para garantir maior satisfação dos hóspedes em todas as etapas da sua viagem. Uma abordagem centrada no hóspede é a base da tecnologia e dos sistemas integrados. Ao conectar vários sistemas, as empresas podem obter uma visão abrangente dos seus hóspedes e criar interações perfeitas ao longo da viagem. Isso permite a entrega de experiências personalizadas que incentivam a lealdade e a defesa.

Em locais patrimoniais ou culturais, a PM também desempenha um papel vital na preservação de bens valiosos para as gerações atuais e futuras. Isto envolve sistemas de controlo climático, manutenção regular e integração de infra-estruturas modernas, tudo isto mantendo a autenticidade do local.

Segurança e proteção: uma prioridade máxima no turismo inteligente

Um dos aspectos mais críticos do turismo é garantir a segurança dos visitantes. PM garante que os sistemas de segurança estejam atualizados e operacionais. Câmaras de vigilância inteligentes, tecnologia de reconhecimento facial e alertas de emergência em tempo real ajudam a manter os destinos turísticos seguros, enquanto os gestores de propriedades supervisionam a instalação e manutenção destes sistemas. Além disso, durante eventos como festivais ou concertos, a PM garante que a gestão de multidões e os serviços de emergência estão preparados para qualquer contingência. As tecnologias de manutenção preditiva também permitem que as equipes de PM resolvam problemas potenciais antes que se tornem riscos à segurança.

Desafios e tendências futuras

Embora a intersecção da gestão imobiliária (GP) e do turismo inteligente ofereça um grande potencial, os desafios permanecem. A implementação de tecnologias inteligentes, a atualização da infraestrutura e a formação de pessoal podem ser dispendiosas. No entanto, à medida que o sector do turismo se expande, a procura de soluções inteligentes baseadas em dados aumentará.

Olhando para o futuro, tendências como a realidade aumentada (AR) para experiências imersivas, serviços de concierge alimentados por IA e blockchain para transações seguras irão remodelar o turismo. A PM deve evoluir com estas inovações, garantindo que tanto as infraestruturas físicas como as digitais possam apoiar estes avanços futuros.

A interseção da gestão de propriedades (PM) e do turismo inteligente está transformando as experiências de viagem. O papel do PM na gestão de infraestruturas, na otimização das operações e na promoção da sustentabilidade é crucial ao longo de todo o ciclo de vida do turismo. Desde o planeamento e desenvolvimento iniciais até às melhorias pós-visita, a PM garante que o sector do turismo permanece resiliente, eficiente e preparado para o futuro. À medida que o turismo inteligente evolui, a PM desempenhará um papel fundamental no fornecimento de experiências contínuas, sustentáveis ​​e inesquecíveis para viajantes de todo o mundo.

O autor é diretor nacional de soluções de negócios e marketing da Embassy Services.

