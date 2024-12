‘The woman was frantic – it hadn’t eaten or pooed’: what happened when a hat bobble was brought to a hedgehog rescue centre?

METRÔArco de 2024: Um sonho febril de orçamentos conservadores, teorias de conspiração da Princesa de Gales e, ahem, ouriços que acabaram sendo pompons de chapéu. Sim, quando Jeremy Hunt pegou a caixa vermelha do orçamento pela última vez, uma história de boa vontade tomou conta de nossos corações: a do bom samaritano que confundiu um chapéu rebelde na calçada de Cheshire com um ouriço doente e o levou às pressas para o pronto-socorro. animais.

Perdido? O mesmo aconteceu com o pequeno em questão. Ele foi encontrado abandonado na rua no meio do dia, longe de sua família de ouriços (um grupo de ouriços é chamado de espinho, para sua informação). Exceto, bem, não inteiramente.

“A senhora que o trouxe estava muito desesperada e preocupada porque o manteve numa caixa de sapatos durante a noite, mas ele não tinha comido nem feito cocô”, diz Janet Kotze, gerente da madeira de musgo inferior hospital de vida selvagem em Knutsford, Cheshire. A mulher forrou a caixa com jornal e lhe deu uma bolsa de água quente e um pouco de comida úmida de gato para se alimentar. Kotze, surpreso com a leveza da caixa, examinou o pequeno monte marrom sob as luzes fortes da sala de triagem do hospital, apenas para descobrir que não era um ouriço, nem mesmo um animal; na verdade, era a parte superior recortada de um chapéu.

O bom samaritano “não acreditou quando lhe contei”, diz Kotze. É verdade que era cor de ouriço. Mas ela não ficou: após a observação de Kotze, pegou a caixa e saiu correndo. (Depois que Kotze tirou uma foto e a divulgou entre seus colegas, que a compartilhariam nas redes sociais, obviamente.) “Fiquei para trás, completamente atordoado”, diz Kotze.

O salva-vidas permaneceu anônimo, mas em poucos dias o hospital alcançou fama mundial. “Algumas pessoas me ligaram da África do Sul e perguntaram: ‘O que está acontecendo?’”, Diz Kotze. A equipe do hospital nomeou o não-ouriço Hedgebobble, gerando dezenas de milhares de curtidas no Facebook e uma cascata de doações para o centro. Foi bem recebido, diz Kotze.

Também abriu as comportas para uma manifestação de solidariedade ao estilo de Spartacus, com pessoas confessando os objetos mais estranhos que trouxeram para um hospital veterinário. Uma mulher pensou que um pão de frutas bicado por um pássaro em seu jardim era um animal, disse ela à BBC Breakfast. Outro pegou estrume de cavalo no meio da estrada pensando que era outro ouriço mau.

Mas, como acontece com todas as notícias virais, o que sobe deve descer. “As doações foram ótimas por um tempo, mas a história perdeu força”, diz Kotze. “Com o aumento dos custos da energia e dos alimentos, ainda estamos numa situação terrível.” Quanto à cobertura, Kotze se conforta em saber que há pessoas que se importam. “Há muita tristeza no resgate de animais selvagens, porque quando a maioria dos animais é acolhida, já é tarde demais para salvá-los. Uma história comovente era muito necessária.”