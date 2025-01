Thiruvananthapuram airport to undertake runway upgradation work from Jan 14

O aeroporto internacional aqui realizará uma grande modernização da sua pista principal para priorizar a segurança dos passageiros e melhorar a sua eficiência operacional geral. Thiruvananthapuram International Airport Ltd (TIAL), administrado pela Adani Airport Holdings Limited (AAHL), que é uma subsidiária da Adani Enterprises, realizará o projeto de recapeamento a partir de 14 de janeiro de 2025.

As obras serão realizadas diariamente entre 9h e 18h e a conclusão da obra está prevista para 29 de março, informou a TIAL em comunicado divulgado quarta-feira.

Durante as obras do projeto, as companhias aéreas que operam a partir do aeroporto agendarão voos antes das 9h e depois das 18h, acrescentou.

“Durante este período, o aeroporto implementará um plano abrangente para garantir a continuidade dos serviços e mitigar qualquer potencial inconveniente para passageiros e companhias aéreas”, disse a TIAL.

A pista existente, com 3.374 metros de comprimento e 60 metros de largura, foi acarpetada pela última vez em 2017 e precisava ser atualizada para manter desempenho e confiabilidade ideais, disse ele.

“Uma área total de 3,48 lakh metros quadrados, incluindo pistas e pistas de táxi, será re-acarpetada. Atualização do sistema de iluminação de solo do aeródromo (AGL) para LEDs halógenos, atualização da sinalização do aeródromo e “A instalação de uma barra de luz de parada também está incluído no projeto de novo carpete”, disse o comunicado.

Disse ainda que durante as obras do projecto, o aeroporto irá facilitar 96 movimentos de tráfego aéreo por dia.

“Certos horários de voos podem ser modificados e os passageiros são aconselhados a verificar com suas respectivas companhias aéreas quaisquer atualizações ou alterações”, acrescentou.