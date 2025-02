Thomas Cook hosts exclusive MICE engagement for top corporates in Mumbai

A Thomas Cook India, uma empresa líder em serviços de viagens Omnicanal, organizou com sucesso uma participação corporativa de alto impacto em Mumbai, em associação com o turismo na Malásia. Este evento exclusivo se concentrou na promoção da Malásia como um destino ideal para o segmento de ratos (reuniões, incentivos, conferências e exposições), que mostra sua ampla gama de ofertas, incluindo a facilidade de acesso, a rica cultura, gastronomia e vibrante nocturno vibrante.

O evento foi aberto pelos especialistas em Datuk Manharan, diretor geral de turismo da Malásia, e mais de 30 executivos e CXO de empresas de destaque indiano e multinacional em setores como BFSI, farmacêuticos, eletrônicos e comércio compareceram. Thomas Cook selecionou cuidadosamente esses participantes para garantir um público muito relevante para o evento, que teve como objetivo destacar as vantagens da Malásia como um destino líder de ratos até 2025-26.

O formato do evento incluiu apresentações perspicazes, discussões interativas e sessões produtivas individuais que permitiram aos participantes explorar os ratos de ratos oferecem profundidade. As principais figuras do turismo, incluindo Nuwal Fadhillah Ku Azmi, Azura Zainol Abidin e Noriah Jaafar, contribuíram para tornar o evento uma vitrine completa do potencial da Malásia.

Uma experiência culinária imersiva foi o destaque da noite, com uma fusão de cozinhas da Malásia e da Índia. A decoração, inspirada na rica cultura e pela beleza cênica da Malásia, imergiram os participantes ainda mais na atração do destino. O evento foi concluído com prêmios e presentes atraentes, deixando os participantes animados para escolher a Malásia para futuros programas de ratos.

Datuk Manoharan Periasamy, diretor geral da Tourism Malaysia, comentou: “A Malásia oferece uma combinação única de modernidade e tradição, com conectividade direta de vôo, viagens sem vistos e excelente infraestrutura. Estamos orgulhosos de associar a Thomas Cook India para mostrar o país. Potencial, e esperamos levar mais empresas indianas para a Malásia nos próximos anos.

Rajev Kale, presidente e chefe de férias, ratos e visto de Thomas Cook India, enfatizou o compromisso da empresa de fazer da Malásia uma opção principal para os planejadores de ratos, aproveitando sua experiência de viagem sem costura e riqueza cultural. Ele ressaltou que a associação com a Malaysia Airlines e a participação em eventos como a Matta Fair 2024 fortaleceram ainda mais sua oferta para viajantes indianos.

Meera Charnalia, vice -presidente executiva e diretora da Mice of Thomas Cook India, disse otimismo de que o evento melhoraria o apelo da Malásia no mercado competitivo de ratos, garantindo seu lugar como principal destino para eventos corporativos.