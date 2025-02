Os resultados do terceiro trimestre da empresa refletiram um mercado de ações misto em seus segmentos comerciais. “/>

A Thomas Cook (Índia) Limited, fornecedora líder de serviços de viagens Omnicanal, e sua empresa de viagens do Grupo SOTC, assinaram um memorando estratégico de 24 meses (MOU) com a Organização de Turismo da Coréia (KTO). Essa associação se concentra em melhorar a visibilidade da Coréia do Sul como destino principal para os viajantes indianos, com uma ênfase específica em projetos especiais que gerarão conscientização e participação no mercado indiano de alto potencial.

O MOU foi assinado por Rajev Kale, presidente e chefe do país, férias, ratos, visto em Thomas Cook (Índia), SD Nandakumar, chefe de presidente e país – férias e passeios corporativos em viagens SOTC, e Myong Kil Yun, regional Diretor, Diretor Regional – Índia e países da SAARC na Organização de Turismo da Coréia. Essa colaboração aproveita a experiência combinada de Thomas Cook e SOTC para desenvolver produtos de viagem exclusivos adaptados para turistas indianos, concentrando -se em segmentos de lazer, empresas e ratos.

A Coréia, com sua combinação única de cultura, bem-estar e experiências culinárias, viu um aumento na popularidade na Índia, impulsionado por fenômenos culturais globais, como K-pop e K-Beauty. Além de suas cidades movimentadas, regiões como a ilha de Jeju e a Província de Gangwon estão ganhando atenção por suas ofertas focadas em bem -estar, posicionando a Coréia do Sul como um destino atraente para viajantes ricos e conscientes do bem -estar da Índia.

Rajev Kale, presidente e chefe de países de Thomas Cook (Índia), declarou: “Este MOU se destaca para a Coréia do Sul como um destino inspirador para os viajantes indianos, abrindo portas para novas experiências de viagem emocionantes. Nosso objetivo é promover o crescimento para o crescimento para A longo prazo em lazer, negócios, negócios, negócios, negócios.

SD Nandakumar, presidente e chefe de países da SOTC Travel, acrescentou: “Estamos empolgados em associar -se à organização de turismo da Coréia. Uma ampla gama de clientes”.

Myong Kil Yun, diretor regional da KTO, comentou: “Estamos muito satisfeitos em formalizar essa associação com Thomas Cook India e SOTC Travel, com o objetivo de oferecer experiências de viagem únicas e imersivas adaptadas às necessidades dos turistas indianos”.