Thomas Cook India relata um crescimento de 9 PCs de 9 m para o ano fiscal 200, forte desempenho nos principais segmentos

A Thomas Cook India Limited relatou um crescimento de 9 % no ano de ano na renda total consolidada das operações, atingindo em 62.595 milhões durante os primeiros nove meses do ano fiscal de 2015. A empresa também registrou um aumento de 6 % nos lucros antes dos impostos (PBT), que ficou em INR 2.904 milhões durante o mesmo período.

Em termos de rendimento do segmento, os serviços financeiros tiveram um aumento notável de 7 % nas receitas, apoiadas por um aumento de 15 % na rotatividade de varejo, impulsionada principalmente por um forte crescimento nos segmentos de educação e férias. O negócio de serviços financeiros também se beneficiou de uma melhor eficiência operacional e um aumento nas receitas de flutuação, com as margens do EBIT se expandindo em 700 pontos básicos para 47 %.

Os serviços de viagem e relacionados registraram um aumento de 12 % nas receitas, em grande parte devido ao crescimento de 20 % nos feriados B2C nos mercados nacionais e cessantes. Além disso, os Serviços de Gerenciamento de Destino da Índia (DMS) sofreram um aumento de 24 % na renda, impulsionado por chegadas mais altas de turistas estrangeiros. O DMS internacional também cresceu 21 %, com fortes contribuições das regiões da Ásia e do Pacífico e dos Estados Unidos, apesar dos desafios no Oriente Médio.

Sterling Holiday Resorts, o braço de hospitalidade de lazer de Thomas Cook India, ofereceu um crescimento de renda sólida de 14 % -em um ano, apoiada por uma rede maior de resorts e um aumento nas viagens nacionais. O segmento também alcançou margens de EBIT saudáveis ​​de 27 %.

O lucro consolidado da Companhia após o imposto (PAT) foi afetado por um aumento na taxa efetiva de imposto, que aumentou de 24 % no ano fiscal de 2014 para 34 % no ano fiscal 200

Ao comentar sobre os resultados, Madhavan Menon, presidente executivo de Thomas Cook India, disse: “Mantivemos o desempenho estável durante os primeiros nove meses do ano fiscal de 2015, promovido por um crescimento constante entre serviços financeiros, viagens e hospitalidade do lazer. Apesar do desafios levantados.

A sólida posição em dinheiro da empresa, com INR 20.210 milhões em saldos em dinheiro e bancos e um baixo índice de dívida / capital de 0,12, destaca ainda mais sua força financeira.