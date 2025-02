Thomas Cook signs MoU with Georgia Tourism targeting strategic growth in the Indian market

Thomas Cook (Índia) participou de uma associação estratégica com a Administração Nacional de Turismo da Geórgia (GNTA) para aumentar as visitas indianas à Geórgia. O MOU tem como objetivo aumentar as viagens, aumentando a conscientização sobre as ofertas únicas da Geórgia e criando uma abordagem baseada na demanda ao mercado indiano. O extenso alcance e liderança do mercado Thomas Cook India no setor de viagens promoverá essa colaboração, que se concentrará na atratividade, acessibilidade e acessibilidade da Geórgia.

Os dados internos de Thomas Cook India destacam um forte apetite entre os consumidores indianos por destinos novos e inexplorados, particularmente aqueles com regimes de visto fáceis. Essa colaboração procura tirar proveito dessas idéias que promovem a Geórgia como um destino emocionante e acessível. Os principais objetivos incluem aumentar a conscientização, criar conteúdo inspirador, promover oportunidades de ratos e executar iniciativas de marketing conjunto adaptadas ao mercado indiano.

Rajev Kale, presidente e chefe do país – férias, ratos, visto em Thomas Cook India, comentou: “Das encantadoras ruas de Tbilisi, ricas em história e cultura, às majestosas paisagens das montanhas do Cáucaso e das cidades antigas De Cuevas da Listsikhe, a Geórgia oferece experiências inesquecíveis com grande valor para os viajantes indianos. Estamos muito satisfeitos em colaborar com a GNTA para promover a Geórgia em vários segmentos de clientes, incluindo millennials, jovens profissionais, famílias e grupos corporativos.

Maia Omiadze, chefe da Administração Nacional de Turismo da Geórgia, também expressou entusiasmo pela associação, dizendo: “Essa colaboração com Thomas Cook India é essencial para promover a visibilidade da Geórgia no mercado indiano. A crescente importância do turismo da Índia é evidente, com 124.335 visitas à Geórgia em 2024, um aumento de 46,8 % em comparação com o ano anterior.

A associação chega em tempo hábil, alinhando -se com a maior abordagem da Geórgia no mercado indiano e seus esforços contínuos para aumentar o crescimento do turismo internacional.