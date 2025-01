Thousands of flights cancelled, delayed over US storm

Mais de 3.000 voos foram cancelados na sexta-feira e outros milhares foram atrasados ​​devido a uma tempestade no sul dos Estados Unidos, informaram as companhias aéreas e o site de rastreamento FlightAware. A Delta Airlines disse que uma “combinação de inverno pior do que o esperado” causou o fechamento de todas as cinco pistas do Aeroporto Internacional de Atlanta por mais de duas horas.

“A Delta cancelou aproximadamente 1.100 voos em nossa rede” na sexta-feira, disse a companhia aérea enquanto estava “trabalhando para mudar a situação da companhia aérea no sábado”.

Um avião da Delta também teve que abortar sua decolagem em Atlanta devido a um problema no motor. Mais de 200 passageiros e tripulantes a bordo do Boeing 757-300 tiveram que sair por meio de escorregadores de emergência, informou a mídia dos EUA citando um comunicado da empresa.

Dallas Fort Worth (Texas) e Charlotte Douglas (Carolina do Norte) também foram afetados pelo mau tempo, com mais de 1.200 voos cancelados em ambos os aeroportos, segundo a FlightAware.

O site de rastreamento registrou mais de 3.000 cancelamentos no total na sexta-feira em vários aeroportos. Os Estados Unidos já foram atingidos por uma tempestade de inverno no início da semana, que deixou pelo menos cinco mortos e causou o cancelamento de centenas de voos enquanto assolava o centro e o leste do país.

As temperaturas caíram abaixo de zero graus Fahrenheit (-18 graus Celsius) em alguns lugares e dezenas de milhares de pessoas ficaram sem energia.