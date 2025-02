Top facilities to tourists in proposed world's largest jungle safari in Gurugram: Haryana minister

O governo de Haryana está fazendo todos os esforços para garantir que os turistas obtenham instalações internacionais no maior safári na selva do mundo proposto em Gurugram, disse que o ministro do Meio Ambiente, Florestas e Vida Selvagem de Haryana, Rao, Rao Narbir Singh. .”/>

O governo de Haryana está fazendo todos os esforços para garantir que os turistas obtenham as melhores instalações no maior safári na selva do mundo proposto em Gurugram, disse o ministro Rao Narbir Singh na terça -feira. De acordo com uma declaração do governo do estado, o Ministro do Meio Ambiente, Florestal e Vida Selvagem, Rao Narbir Singh, tem visitado os principais centros de vida selvagem e safáticos na selva no país e no exterior para ver as medidas tomadas para preservar a vida selvagem lá e as instalações fornecidas a Visitantes no Safari da selva. O ministro, juntamente com as autoridades departamentais associadas ao projeto Gurugram, visitou recentemente o Safari da vida selvagem de Gorewada em Nagpur, em Maharashtra, e o Wildlife Rescue Center Vantarra em Jamnagar, Gujarat, e ordenou que os funcionários preocupados estudassem os melhores serviços e instalações fornecidas fornecidas Nestes lugares nesses lugares nesses lugares. .

Segundo o comunicado, Singh disse que o safari da selva que será construído em Gurugram será o maior safari da selva do mundo. O esforço é fornecer uma mistura dos melhores centros de vida selvagem e safári na selva do mundo, acrescentou.

Uma inspeção aérea da área para o desenvolvimento da maior selva do mundo que será construída em aproximadamente 10.000 acres em Gurugram e o distrito de Nuh, nas Colinas de Aravalli Seu apelido Dushyant Chautala. Opiniões e sugestões de especialistas em classe mundial serão tomadas para tornar este mundo da selva de classe mundial Safari, de acordo com uma declaração oficial.

O ministro disse que o início deste projeto na cordilheira Aravalli aumentará o piso de turistas, criará oportunidades de emprego local e promoverá o turismo. Além disso, a economia local deve impulsionar a renda do governo, disse ele. Singh disse que a cordilheira Aravalli é conhecida por sua beleza natural, biodiversidade e herança histórica.

“Com a implementação deste importante projeto em Millennium City (Gurugram), os turistas obterão uma experiência única. Essa iniciativa não apenas apoiará a indústria do turismo local, mas também contribuirá para a conservação ambiental e incentivará a participação ativa das comunidades locais nas quais Os visitantes nos quais os visitantes realizam os esforços de conservação e a importância da biodiversidade “, afirmou.