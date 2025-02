Top Ski Resorts perto de Barcelona

Embora o Barcelona seja conhecido por sua arquitetura impressionante, belas praias e gastronomia incrível, a cidade também está perto de algumas das melhores estabelecimentos de esqui, localizados nos incríveis Pirineus. Os amantes de esqui podem descobrir encostas emocionantes, vistas inesquecíveis e atividades emocionantes para snowboarders e esquiadores em todos os níveis. Se você está procurando adrenalina ou apenas deseja aproveitar as Apres durante uma escapar relaxante no inverno, essas resorts de esqui têm algo para todos. Então continue lendo para saber mais sobre aventuras alpinas inesquecíveis!

1 Masella

Localizado no vale de La Cerdanya, você pode encontrar uma das melhores estados de esqui. Popular por suas escolhas de esqui, esse refúgio é definitivamente uma opção para viciados em adrenalina. Essa experiência única oferece a maior área de esqui brilhante nos Pirineus, com 74 quilômetros de fiéis com florestas impecáveis ​​e peças verdes e diferentes para todos os níveis, este resort realmente tem algo para todos. Um passe de um dia adulto é de 50 euros e a passagem de uma criança é de € 40; O resort também oferece pacotes de fé de € 95 por dois dias.

2. La Molina

A favorita entre os habitantes locais é o bem conhecido resort, La Molina, que é a estação de esqui mais antiga da Espanha e a apenas 150 quilômetros de Barcelona, ​​esse destino é extremamente acessível. A La Molina oferece esquiadores e snowboards com mais de 68 quilômetros de encostas virgens, que atendem a todos os níveis, incluindo família, crianças e iniciantes. Embora você possa desfrutar de esqui sem fim neste resort, há outras oportunidades de participação em atividades como snowboard, raquetes de neve, ciclismo de neve e muito mais.

A La Molina também possui várias lojas de esqui, escolas e uma variedade de acomodações para desfrutar de uma estadia confortável. Se você quiser dar um tempo aos seus pés de esqui, faça uma viagem de gôndola às montanhas Pirinees, onde chegará a La Tosa, em dias mais claros, você também pode admirar as belas montanhas Montserrat. O Pass Day Adult é de € 47 e também oferece pacotes sazonais a partir de € 660, incluindo muitos descontos e ofertas.

3. Vall de Núria

Para quem procura uma escapada mais relaxante, vá para Vall de Nuria, que fica a cerca de 130 quilômetros de Barcelona, ​​fornecendo aos visitantes uma escapada gráfica e relaxante da cidade vibrante e movimentada. A única maneira de acessar Vall de Núria é pegar um trilho ferroviário exclusivo que permite experimentar vistas incríveis, o que o leva diretamente ao resort. Vall de Núria é ideal para atividades amigas da família, tornando -o um local ideal para uma interrupção calma e silenciosa. Um passe para adultos é de 38 euros e os passes do Dia da Criança são de € 38,50.

4.

Na área de Vall D’Anran, você pode encontrar Baqueira-ABERT, que é conhecida por suas peças impecáveis ​​e pelo topo das instalações da série. Embora um pouco mais longe de Barcelona, ​​cerca de quatro horas de carro, essa experiência de esqui o deixará sem palavras. Este resort é popular entre celebridades e direitos e, mais de 160 quilômetros de terra, essa é realmente uma experiência de esqui luxuosa.

Depois de desfrutar de um luxuoso dia de esqui em Baqueira-ABERT, o resort oferece uma infinidade de opções de refeições gourmet, incluindo o restaurante Montarto, localizado no andar central do Montarto de quatro estrelas, conhecido pelo menu de uma la carte e o buffet buffet , este é um restaurante é o local ideal para experimentar gastronomia de alta qualidade. Uma passagem geral do dia adulto é de € 69 e um passe do dia de criança em geral é de € 46.

5. Grand Valira

Ainda maior que Baqueira-Ebert, é a maior estação de esqui feita de 6 pequenas aldeias localizadas em Andra, Grand Valira. Essas diferentes aldeias estão todas conectadas através de um sistema de elevação que permite ter acesso fácil a 110 rotas mais de 210 quilômetros de terra. Este resort é especialmente recomendado para aqueles que são esquiadores avançados, pois existem 22 rotas negras, tornando -o o lugar perfeito para esquiadores rápidos que desejavam um verdadeiro sentimento de adrenalina. Sendo 3,5 horas de distância de Barcelona, ​​esta é a maior área de esqui em Pirineus. Este resort também fornece muitos restaurantes onde você pode experimentar gastronomia de alta qualidade e pode ter acesso através de pés, teleféricos ou esqui.

Dicas para esquiadores iniciantes

Esqui pela primeira vez pode parecer assustador e emocionante. Com essas dicas abaixo, você pode fazer sua primeira vez esqui, para uma experiência inesquecível e emocionante.

1. Tendo lições

Para iniciantes, uma parte essencial do início do novo esporte paga a você por alguns cursos nos quais treinadores certificados o ajudarão e o guiarão para o básico do esqui, como começar, parar e retornar com segurança. Recomendamos ter aulas de equipe, como você pode estar entre aqueles que estão no mesmo nível que você, para que você possa se sentir o mais confortável possível.

2. Roupas adequadas

Condições climáticas enquanto o esqui pode ser intenso. Portanto, é importante colocar suas roupas e usar calor para se aquecer. Luvas, capacete, casaco e botas são essenciais para mantê -lo seco, quente e seguro. Bem como óculos, que são vitais para sua visão em diferentes condições climáticas.

3. Comece tarde

Ao tentar correr, não sugerimos que você complete uma corrida preta, pois eles são esquiadores avançados. Em vez disso, comece com uma rota verde, pois eles são projetados para iniciantes e oferecendo encostas suaves, onde você pode praticar o básico e criar confiança.

A temporada de esqui em Pirineus geralmente dura de dezembro a abril, com as melhores condições em janeiro e fevereiro, apenas certifique -se de que esses resorts sejam frequentemente os mais movimentados nos fins de semana e férias, portanto, planeje planejar que esteja planejando dependendo da sua fuga. A maioria desses resorts é acessível de carro. No entanto, alguns resorts como La Molina e Marsella podem ser abordados com trens e ônibus.

Esses resorts oferecem uma variedade de atividades acessíveis a todos e pessoas de diferentes níveis. Esteja você procurando uma fuga de luxo para Baqueira-ABERT, uma viagem em família a La Molina ou uma fascinante aventura de esqui noturno em Masella, os amantes de esqui não ficarão desapontados com a abundância de resorts disponíveis para desfrutar perto de Barcelona. Então leve suas botas e roupas quentes e prepare -se para desfrutar de uma aventura alpina enquanto você bate nas encostas!

