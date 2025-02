Tourism dept launches website for tourists in B’gavi

O departamento de turismo lançou um site exclusivo, www.belagavitourism.com, para explorar oportunidades de turismo no distrito de Belagavi para turistas, quarta -feira. O diretor conjunto Souumya Bapat disse que o site ajuda os turistas a escolher lugares e fornecer informações sobre lugares turísticos.

“Nós carregamos vídeos e imagens dos principais lugares turísticos do distrito, juntamente com seus detalhes. O site continuará sendo atualizado. Existem locais de patrimônio, templos, ghats ocidentais, barragens, santuários da vida selvagem, safaris, lagos e outras atrações turísticas No site “, disse Bapat.

“Vamos adicionar lugares turísticos nas fronteiras de Goa e Maharashtra também. Nossas conversas com os funcionários dos estados vizinhos estão em andamento”, disse um oficial.

Quando perguntado sobre a restrição do Departamento Florestal para visitar cachoeiras em Khanapur Taluk, Soumya Bapat, durante o Monzón, Soumya disse que o departamento de turismo também está conversando com o Departamento Florestal para permitir que os turistas também sejam cascatas em Monzón. “As conversas estão em andamento sobre como facilitar os turistas, com segurança adequada e os confortos necessários”, disse ele.

Enquanto isso, Soumya Bapat lançou um livro de calendário e uma mesa de café publicada pelo Departamento de Turismo, explorando os lugares turísticos do distrito.