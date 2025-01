Tourism development project worth INR 150 crore launched in Manali: CM Sukhu

Um projeto de desenvolvimento turístico de Rs 150 crore, aprovado pelo Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB), foi lançado no principal destino turístico de Manali para fortalecer a infraestrutura turística e criar instalações adicionais, disse o ministro-chefe Sukhvinder Singh Sukhu.

Inaugurando a noite cultural Sharad-Utsav (Carnaval de Inverno, Manali) de cinco dias em todo o país em Manu Rangshala na tarde de segunda-feira, Sukhu reiterou o desenvolvimento do turismo e também anunciou INR 15 crore para a construção de uma ponte ligando Rangdi à esquerda. banco para aliviar o congestionamento do tráfego na entrada de Manali.

Ele disse que há um plano para desenvolver um banho quente, um parque natural e outras comodidades em Kalath, além de fortalecer as fontes termais naturais da região, segundo comunicado divulgado aqui na terça-feira.

Foi também preparado um plano para resolver os problemas de congestionamento do tráfego em Manali, disse ele, acrescentando que o projecto aprovado pelo BAD incluía a criação de um centro de bem-estar, a renovação do Castelo de Naggar e a criação de instalações como pistas de gelo e patinagem.

O primeiro-ministro também anunciou um aumento no incentivo para grupos de mulheres que participam do Carnaval Shobha Yatra para INR 30.000 e elogiou seus esforços para preservar os trajes tradicionais e as tradições culinárias locais.

Ele também homenageou os vencedores da Competição de Esqui de Montanha, que visa promover os esportes de inverno e o turismo em Manali.>