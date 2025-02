Equipe de turismo da Malásia com Ahmad Johanif Mohd Ali Diretor de Turismo de Malasia Delhi Muzafar Shah Mustafa Alto Comissário da Malásia para a Índia no Horn, Pullman New Delhi Aerocity durante a comida da Malásia e o festival cultural de 2025 hoje “/>

O longo festival de comida e cultura da Malásia 2025 foi oficialmente inaugurado hoje em Honk, Pullman New Delhi Aerocity. O evento, organizado pela Tourism Malaysia em colaboração com o centro da cidade de Ibis Kuala Lumpur, oferece uma experiência imersiva que mostra a herança e a cultura culinária da Malásia, que ocorre de 17 a 23 de fevereiro de 2025.

O festival foi inaugurado pelo Muzafar Shah Mustafa dos dados, Alto Comissário da Malásia para a Índia, junto com Ahmad Johanif Mohd Ali, diretor da Tourism Malaysia Delhi. A grande inauguração contou com a presença de embaixadores da ASEAN, bem como os distintos convidados das indústrias de viagens, hospitalidade e mídia. A Pullman New Delhi Aerocity está organizando o evento, oferecendo aos convidados a oportunidade de experimentar os autênticos sabores da Malásia. A HONK, o restaurante hoteleiro do hotel, serve como o lugar perfeito, combinando tradições culinárias e experiências culturais em uma viagem gastronômica única.

Falando no lançamento, Ahmad Johanif Mohd Ali comentou: “A Malásia é reconhecida por sua cozinha diversificada e saborosa, influenciada por uma fusão de tradições da Malásia, chinesa e indiana. Estamos entusiasmados em trazer essa experiência para a Índia, um mercado importante para a Malásia. Através deste festival, convidamos os viajantes indianos a explorar a Malásia não apenas como um destino de viagem, mas também quanto ao paraíso dos amantes da comida.

O festival apresenta um menu de cura do chef Faridul Ataras Ab Razak e do chef Irwan Mohd, apresentando favoritos da Malásia como Nasi Lemak, Curry Mee, Chickn Rendang, Penang Fried Kway Teow e Laksa Johor. Vivian Chu, gerente de hotéis no centro da cidade de Ibis Kuala Lumpur, compartilhou: “Temos a honra de trazer os autênticos sabores da Malásia para Nova Délhi, oferecendo uma experiência gastronômica inesquecível”.

A Adabi Consumer Industries, uma principal marca de alimentos na Malásia, melhora a autenticidade do festival, mostrando ingredientes e especiarias do Premium da Malásia. Sunaina forma, gerente residente de Pullman New Delhi Aerocity, disse: “Estamos empolgados em trazer a essência da Malásia para Nova Délhi por essa vibrante celebração de seus sabores e cultura”.

O festival se estende até 23 de fevereiro de 2025, com um brunch especial de domingo que marca a grande final. Os amantes da comida, os entusiastas das viagens e os fãs culturais são convidados a experimentar esta única viagem à Malásia na Honk, a Aerócidade Pullman Nova Délhi.