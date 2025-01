Tourism Ministry launches multiple initiatives to promote Maha Kumbh 2025 among tourists

O Ministério do Turismo do Governo da Índia está se preparando para transformar o Maha Kumbh 2025 em um evento de turismo global incomparável. Agendado de 13 de janeiro a 26 de fevereiro de 2025 em Prayagraj, Uttar Pradesh, o Maha Kumbh promete ser uma grande vitrine da herança cultural e espiritual da Índia. Sendo um dos maiores encontros religiosos do mundo, espera-se que este Poorna Kumbh atraia milhões de devotos, peregrinos e turistas de todo o mundo.

O destaque da iniciativa é o ‘Pavilhão Incrível da Índia’, um amplo espaço de 5.000 pés quadrados projetado para proporcionar a turistas estrangeiros, acadêmicos, pesquisadores, jornalistas e influenciadores uma experiência imersiva. O pavilhão oferecerá um vislumbre da rica tapeçaria cultural da Índia e do significado espiritual do Kumbh Mela. Os visitantes também podem participar da ‘Pesquisa de Escolha do Povo Dekho Apna Desh’, votando em seus destinos indianos favoritos.

Melhores serviços aos visitantes

Para garantir uma experiência perfeita aos visitantes internacionais, o Ministério lançou uma linha gratuita de informações turísticas (1800111363 ou 1363), disponível em 10 línguas internacionais e vários vernáculos indianos, incluindo Tamil, Telugu, Bengali e Marathi. Este serviço fornecerá assistência e orientação em tempo real para ajudar os turistas a navegar com facilidade pelo evento.

O Ministério do Turismo está promovendo o Maha Kumbh em Prayagraj, oferecendo conectividade aérea aprimorada, tendas luxuosas e pacotes turísticos selecionados. Um pavilhão especial apresentará a herança cultural da Índia e a importância do Kumbh Mela. Campanhas nas redes sociais e linhas gratuitas dedicadas ajudarão os visitantes internacionais. Esta iniciativa visa impulsionar o turismo global.

Pacotes selecionados de luxo e acomodação

Em colaboração com a Corporação de Desenvolvimento do Turismo do Estado de Uttar Pradesh (UPSTDC), IRCTC e ITDC, o Ministério selecionou pacotes turísticos especiais e acomodações de luxo. Os destaques incluem 80 tendas de luxo em Tent City, Prayagraj, instaladas pelo ITDC, opções adicionais de tendas de luxo fornecidas pelo IRCTC e um folheto digital abrangente distribuído para missões indianas e escritórios de turismo em todo o mundo para ampliar a visibilidade. Aumentando a conectividade com a Alliance Air

Para melhorar a acessibilidade, o Ministério fez parceria com a Alliance Air para melhorar a conectividade aérea de várias cidades para Prayagraj. Esta colaboração estratégica garante viagens mais fáceis aos turistas nacionais e internacionais presentes no evento.

Além disso, o Ministério planejou um extenso projeto de sessão fotográfica e videografia para capturar a grandeza e a essência espiritual do evento. Estas imagens serão distribuídas em plataformas globais para posicionar Prayagraj como um destino privilegiado para o turismo cultural e espiritual.