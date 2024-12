Tourists cram Manali, Shimla, but ‘white New Year’ unlikely

Turistas em Solang Nala após nova nevasca, em Manali. “/>

Antes do Ano Novo, milhares de turistas lotaram Manali e Shimla na segunda-feira, mesmo com o departamento meteorológico prevendo tempo claro, mas frio, em 31 de dezembro e 1º de janeiro em Himachal Pradesh.

Embora o departamento de polícia tenha nomeado pessoal adicional para gerir o trânsito, o grande afluxo de turistas causou engarrafamentos nas cidades de Manali e Shimla e arredores.

A corrida turística provavelmente atingirá o pico na terça-feira, véspera de Ano Novo. Outras cidades turísticas, como Dalhousie em Chamba, Kasauli em Solan e Dharamshala no distrito de Kangra também registam um enorme afluxo de turistas.

Segundo funcionários do departamento de turismo, o número de turistas este ano é superior ao do ano passado. “Estamos recebendo um número maior de turistas do que no ano passado, principalmente devido à recente nevasca. Estes são bons dias para os negócios, já que a ocupação hoteleira disparou em todos os locais turísticos”, disse um funcionário.

De acordo com a previsão do Centro Meteorológico de Shimla, o tempo permanecerá claro nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. No entanto, a partir de 2 de janeiro e terminando em 5 de janeiro, o departamento meteorológico previu chuvas leves e nevascas em locais isolados nas terras altas. e colinas médias adjacentes no estado.

O meteorologista também previu a continuação da onda de frio em locais isolados do estado nos próximos dias.

Vários locais em colinas baixas foram atingidos por chuvas intermitentes que acabaram com a seca. A indústria do turismo espera que a neve aumente o fluxo de turistas nos fins de semana. A ocupação nos hotéis na sexta-feira era de cerca de 50 por cento, já que as pessoas dos vizinhos Punjab e Haryana evitam viajar para Lohri e o movimento aumentaria a partir de sábado, disse MK Seth, presidente da Associação de Partes Interessadas da Indústria do Turismo.

Não houve alívio da onda de frio em muitas áreas de Himachal na segunda-feira. Pelo menos uma dúzia de estações meteorológicas registraram temperaturas abaixo de zero. Tabo em Lahaul Spiti congelou literalmente a -15,5ºC. Kukumseri registrou mínimas de -12,3 ºC, Samdo -11,7 ºC e Kalpa -3,3 ºC. Manali estremeceu a -0,9°C, enquanto Shimla registrou uma mínima de 5,6°C. Enquanto isso, os trabalhos para reabrir estradas bloqueadas e reparar linhas de transmissão de energia e água que não funcionam continuaram na segunda-feira.

Rahul Kumar, vice-comissário de Lahaul, disse aos repórteres que várias estradas principais, incluindo Keylong a Manali; de Udaipur a Tindi; e de Kaza a Kinnaur, estavam abertos para veículos 4X4. “É perigoso viajar com o frio atual. Tanto os visitantes como a população local devem evitar viajar em estradas escorregadias depois das 14h”, alerta o DC.

Mandi DC Apoorv Devgan, em comunicado, disse que a maioria das estradas bloqueadas no distrito foram reabertas ao tráfego.