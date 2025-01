Train service suspended in Kashmir Valley amid fresh snowfall

Para aqueles que planejam uma viagem ao pitoresco Vale da Caxemira, espere um pouco pelos seus planos, pois os serviços de trem entre Banihal, na divisão Jammu, e Baramulla, no Vale da Caxemira, foram suspensos na quinta-feira, após nova nevasca que cobriu os trilhos da ferrovia. As operações serão retomadas assim que as estradas estiverem limpas de neve acumulada.

O Vale da Caxemira está enfrentando nevascas generalizadas desde o início da manhã, interrompendo a vida normal e as viagens. O Departamento Meteorológico da Índia (IMD) indicou que o tempo começaria a melhorar lentamente. Se olharmos para as últimas semanas, em meio a nevascas e queda de temperaturas, destinos populares como Gulmarg, Sonamarg e Pahalgam viram um aumento na atividade turística.

O intenso período de inverno, conhecido localmente como Chillai Kalan, continua a dominar as condições climáticas no Vale. Esta fase de frio extremo de 40 dias, que começou em dezembro, é conhecida por suas temperaturas abaixo de zero, nevascas e corpos d’água congelados. Chillai Kalan está programado para terminar em 30 de janeiro. Após o fim de Chillai Kalan, a região pode esperar uma melhoria gradual nas condições climáticas.

De acordo com boletins meteorológicos, são esperadas condições de seca em todo o Vale até 19 de janeiro, sem previsão de mudanças significativas. Enquanto Jammu teve céu parcialmente nublado mais cedo, com algum sol na tarde de quinta-feira. Para os viajantes que planejam visitar ou para aqueles que já estão lá, as autoridades pedem aos visitantes que tenham cuidado devido às estradas escorregadias e outros bloqueios de estradas devido à recente nevasca.

A ligação ferroviária Jammu-Baramulla é uma tábua de salvação para muitos e oferece uma maneira acessível e eficiente de viajar pelo Vale. Autoridades ferroviárias garantiram que as operações de remoção de neve estão em andamento e os serviços serão restaurados em breve. Os viajantes são aconselhados a manterem-se informados sobre as mudanças climáticas e a reabertura dos trilhos dos trens. Para quem está planejando uma viagem ao vale, talvez seja melhor esperar um pouco até que o tempo se acalme um pouco.