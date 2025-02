Transportation services expand by 1,600+ routes for Maha Kumbh

A Sciatiative Solutions publicou uma análise exaustiva das tendências de viagens para Maha Kumbh Mela 2025, que detalha o notável aumento na demanda de transporte enquanto Prayagraj se prepara para um enorme influxo de visitantes religiosos. O estudo, promovido pelas soluções qualificadas de otimização de preços para a empresa, destaca um aumento de 378 % na oferta de serviços de ônibus em comparação aos anos anteriores e revela que as reservas anteriores dos assentos do trem atingiram os 62 % da capacidade no final de Janeiro.

Vijeta Soni, co -fundadora e diretora executiva da Sciative Solutions, comentou: “Maha Kumbh Mela deste ano está exercendo pressão sem precedentes nos sistemas de transporte. Nossa análise mostra um aumento de 648 % no transporte de ônibus entre Delhi e Prayagraj sozinho em janeiro, sublinhando o papel vital desempenhado pelas redes de transporte para facilitar uma das maiores reuniões religiosas do mundo.

O relatório também indica que as implementações dos serviços de ônibus atingiram seu ponto máximo em 10 de fevereiro, antes de se estabilizar em 34,9 % abaixo dos níveis máximos. A Indian Railways respondeu lançando rotas adicionais, incluindo Chandigarh – Prayagraj e Ludhiana -Prayagraj, com cronogramas quadruplos de novembro de 2024 a janeiro de 2025.

Soni acrescentou: “O sucesso de Kumbh Mela depende em grande parte de redes de transporte confiáveis. Este ano, as rotas como Delhi – Prayagraj e Kanpur – Prayagraj viram aumentos significativos na demanda por passageiros.

Os serviços de ônibus se expandiram drasticamente, com o número de rotas que aumentam de 322 para 1.611 em janeiro de 2025. Os operadores ajustaram com eficiência seus serviços durante o horário de pico, garantindo uma viagem sem problemas para os milhões que vão para Prayagraj.

“O Kumbh Mela não é apenas um evento religioso; É um desafio logístico de imensa escala ”, disse Soni. “Redes de viagens eficientes são essenciais para atender às demandas de uma reunião tão monumental”.

O relatório enfatiza os esforços em andamento para se adaptar às mudanças nas demandas de transporte, garantindo uma viagem sem problemas para os peregrinos e mostrando o papel vital da infraestrutura de transporte para acomodar eventos de grande escala, como o Maha Kumbh Mela.