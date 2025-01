Travel between China and Thailand will soon be possible via high-speed rail

Até 2030, a Tailândia provavelmente terá sua primeira rede ferroviária de alta velocidade de alta velocidade, que a conectará à China através do Laos. Essa iniciativa que muda o jogo fortalecerá o comércio bilateral e os laços entre os dois países. As autoridades esperam que essa infraestrutura conduza a segunda maior economia no sudeste da Ásia a longo prazo, apesar dos atrasos.

Atualmente, a primeira fase da linha ferroviária, que conecta Bangkok à província de Nakhon Ratchasima, está 36% completa. O design da segunda fase, que estende a linha a Nong Khai, no nordeste da Tailândia, foi concluído e está aguardando a aprovação do gabinete. Quando estiver completamente operacional, a rede ferroviária de 609 quilômetros (378 milhas) custará aproximadamente 434 bilhões de Baht (US $ 12,9 bilhões) e incluirá uma ponte sobre o rio Mekong para conectar a Tailândia ao Laos e à China.

Leia mais: Os 5 principais locais sagrados do Nepal para uma jornada espiritual satisfatória

Essa rede ferroviária faz parte da estratégia mais ampla da Tailândia para fortalecer os laços com a China, seu maior parceiro comercial. À medida que o país enfrenta desafios para manter seu ritmo econômico regional, espera -se que o trem de alta velocidade forneça novas rotas e oportunidades comerciais. Além disso, as duas nações renunciaram recentemente aos vistos turísticos para seus cidadãos, melhorando ainda mais as conexões turísticas.

A Tailândia estava encarregada de financiar e supervisionar o desenvolvimento do projeto, bem como a implementação das tecnologias ferroviárias chinesas, quando começou em 2017 como parte da iniciativa Belt and Road da China. Os passageiros poderiam viajar de Bangkok a Pequim, a capital da China, através de paradas em Votiane, Laos e Kunming, China, após a conclusão da primeira fase, que prevê que custará 179 bilhões de baht e estará operacional para 2027.

Além de aumentar o comércio, o trem de alta velocidade fortalecerá bastante as conexões de transporte entre a China e o sudeste da Ásia. Prevê-se que a rede ferroviária tailandesa completará o segmento do Sudeste Asiático, com a ferrovia Laos-China, aberta em 2021, que já se conecta às duas nações. O sistema ferroviário completo vinculará diretamente a China a várias nações do sudeste da Ásia, incluindo Malásia e Cingapura.

Leia mais: 9 Cidades mais subestimadas nos Estados Unidos

Em uma região em que países como China, Japão e Vietnã fizeram investimentos importantes na infraestrutura ferroviária, a rede ferroviária de alta velocidade da Tailândia será uma parte crucial. A Tailândia obterá um melhor acesso a rotas comerciais e oportunidades de turismo, essenciais, pois o país busca solidificar sua posição na economia do sudeste da Ásia em rápida expansão.