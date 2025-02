Travel Trip appoints Inzik Hospitality its official representative in India

A Turquia, reconhecida por sua cultura vibrante, história rica e paisagens impressionantes, objetiva Istambul, para uma cidade que conecta a Europa e a Ásia, e as paisagens surreais da capadocia, com suas chaminés de passeios de fadas e ar, continuam a cativar viajantes indianos que procuram aventura e imersão cultural.

Para apoiar esse crescimento e reforçar sua presença no mercado indiano, a Top Travel Trip, uma empresa líder de gerenciamento de destinos sediada na Turquia, designou a Inzik Hospitality como seu representante oficial na Índia. Essa associação estratégica visa melhorar a visibilidade da grande viagem de viagem pela Índia e oferecer experiências de viagem personalizadas para turistas indianos.

Dhiraj Sindhi, gerente do país para a maior viagem de viagem, disse: “A Índia continua sendo um dos nossos mercados mais importantes, com 164.373 viajantes indianos visitando a Turquia no primeiro semestre de 2024, marcando um aumento de 33,2 % em relação ao mesmo período em 2023. O aumento reflete o crescente interesse entre os turistas indianos nas várias atrações da Turquia. Através de nossa associação com a Hospitalidade Inzik, confiamos em aprofundar ainda mais nossa conexão com o público indiano e oferecemos experiências únicas e inesquecíveis.

A melhor viagem de viagem é especializada na criação de itinerários personalizados para viajantes individuais e em grupo. Com uma equipe de mais de 45 profissionais, incluindo cinco membros da equipe indiana estacionados em toda a Turquia, as ofertas da empresa incluem tudo, de excursões aventureiras a retiros luxuosos, cada um projetado para submergir viajantes em jóias escondidas, cultura e maravilhas cênicas do país .

Munib Ah Birya, diretor da Inzik Hospitality, comentou: “Estamos empolgados em representar a melhor viagem de viagem na Índia e oferecer experiências de viagem personalizadas em Türkiye. Com a crescente conectividade de vôo entre a Índia e a Turquia e a crescente demanda por experiências de viagem imersivas, a Turquia é um destino cada vez mais atraente para os viajantes indianos. Esperamos apresentar aos turistas indianos a beleza de Türkiye, oferecendo -lhes aventura, luxo e cultura de uma maneira significativa e memorável.