As empresas de viajantes da gigante de seguros disseram terça -feira que ele vê perdas de catástrofe de US $ 1,7 bilhão antes dos impostos dos incêndios florestais da Califórnia em janeiro, descrevendo sua exposição ao que poderia estar entre os desastres naturais mais caros para a indústria.

A estimativa preliminar incluiu perdas dos segmentos pessoais e comerciais da empresa, como sua participação na Fidelis, na qual os viajantes são um investidor minoritário. Os incêndios florestais destruíram milhares de casas e mataram dezenas, crescentes preocupações com as seguradoras, algumas das quais já começaram a se retirar da Califórnia devido a regulamentação estrita e crescentes perdas de incêndios florestais.

A Califórnia representou 10,4 % dos diretos dos viajantes até 2023, de acordo com sua apresentação regulatória anual.

A Nova Zelândia está revisando seu investidor ativo e o visto, eliminando o requisito do idioma inglês e outras barreiras de investimento, com o objetivo de atrair investidores ricos. O programa de vistos atualizado, em 1º de abril, apresenta duas categorias de investimento e requisitos de suspensão frouxa, buscando aumentar a recuperação econômica do país.

Ela foi a maior sexta seguradora em 2023, mostrou um relatório do Departamento de Seguros da Califórnia, mas o CEO Alan Schnitzer disse no mês passado que alguns dos dados publicamente disponíveis sobre a participação de mercado da empresa tinham informações desatualizadas. Os viajantes disseram que ele poderia explicar o impacto no primeiro trimestre. US $ 1 milhão comprometidos com os esforços de ajuda e recuperação no estado no mês passado. As ações da empresa estavam marginalmente no comércio antes da comercialização.