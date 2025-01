Tripura likely to get trains running on electricity by February

Os trens movidos a eletricidade provavelmente começarão a operar em Tripura em fevereiro deste ano, com a conclusão de um importante projeto de eletrificação no estado do nordeste, disseram autoridades na segunda-feira. Atualmente, o estado possui locomotivas movidas a diesel. O projeto de eletrificação de Rs 46 milhões, lançado em 2022, conectará Tripura à rede ferroviária nacional.

A Tripura State Electricity Corporation Ltd (TSECL) estará pronta para fornecer energia para a linha de transmissão elétrica das ferrovias no estado até fevereiro, disseram autoridades.

A North Eastern Railway (NFR) já concluiu os trabalhos de eletrificação de Badarpur a Agartala via Dharmanagar, no estado do Nordeste.

“Realizamos trabalhos para a construção de três subestações de energia de tração – Kumarghat no distrito de Unakoti, Teliamura no distrito de Khowai e Udaipur no distrito de Gomati. A construção da subestação de Kumarghat foi concluída em março do ano passado”, disse o Diretor Geral Adjunto (Transmissão) da TSECL. . Nirupam Guha disse ao PTI.

Ele disse que a subestação de Udaipur será concluída este mês e a subestação de Teliamura em fevereiro.

“Após a conclusão das três subestações de tração, o TSECL estará pronto em todos os aspectos para energizar a linha de transmissão de energia ferroviária de Dharmanagar a Agartala e outros locais”, disse Guha.

Guha disse que as Ferrovias solicitaram 5 MW de energia para cada subestação diariamente e mais energia poderia ser fornecida se necessário.

“Estamos confiantes de que, uma vez concluído este projecto, comboios mais avançados e mais rápidos serão introduzidos no estado do Nordeste. Desempenharão um papel crucial na promoção da infra-estrutura e do crescimento económico do estado”, disse Guha.

De acordo com Kapinjal Kishore Sharma, diretor de relações públicas da NFR, o trabalho de eletrificação foi concluído de Badarpur a Agartala via Dharmanagar, exceto a parte montanhosa do trecho Lumding-Badarpur.

“Foram tomadas medidas para concluir o trabalho de eletrificação de Lumding a Agartala o mais rápido possível”, disse ele.