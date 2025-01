Agartala, 17 de janeiro (IANS) A Autoridade Aeroportuária da Índia (AAI) atualizou o Aeroporto Maharaja Bir Bikram (MBB) em Agartala de Grau III para Grau II, com base no movimento de passageiros e no desenvolvimento de infraestrutura, anunciou o Ministro-Chefe de Tripura, Manik Saha. na sexta-feira. “/>

A Autoridade Aeroportuária da Índia (AAI) atualizou o Aeroporto Maharaja Bir Bikram (MBB) de Agartala de Grau III para Grau II, com base no movimento de passageiros e no desenvolvimento de infraestrutura, anunciou o ministro-chefe de Tripura na sexta-feira.

Compartilhando a circular da AAI em sua página do Facebook, Saha disse: “É com grande orgulho que o Aeroporto Agartala MBB foi atualizado do Grau III para o Grau II com base no movimento de passageiros e no desenvolvimento da infraestrutura”.

“Minha gratidão ao honorável primeiro-ministro Narendra Modi Ji por seu apoio contínuo ao desenvolvimento integral de Tripura”, acrescentou.

De acordo com a circular da AAI, além do aeroporto MBB, os aeroportos de Bhopal, Madurai, Surat, Udaipur e Vijayawada também foram atualizados do Grau III para o Grau II.

Um alto funcionário do aeroporto MBB, 20 quilómetros a norte de Agartala, disse que com a actualização, o posto de Director do Aeroporto passaria de Director Geral Adjunto para Director Geral e a mão-de-obra existente aumentaria substancialmente.

“O aeroporto MBB é o segundo aeroporto mais movimentado da região nordeste, depois do aeroporto de Guwahati”, disse o funcionário à IANS.

A Ministra dos Transportes e Turismo de Tripura, Sushanta Chowdhury, disse recentemente que o Centro declarará em breve o aeroporto MBB como um aeroporto internacional, enquanto os esforços estão em andamento para operacionalizar os dois aeroportos não utilizados no estado. Referindo-se às iniciativas do Ministério da Aviação Civil, disse que foi decidido que após a declaração do aeroporto MBB como aeroporto internacional, serão operados voos entre Agartala e Chittagong, no Bangladesh.

“Mas tendo em conta a agitação no Bangladesh, não temos a certeza se seria possível operar voos para o país vizinho”, disse ele.

Anteriormente, foi decidido que a SpiceJet operaria voos na rota Agartala-Chittagong e, portanto, o governo Tripura decidiu fornecer Rs 15 milhões à AAI, acrescentou.

O governo estadual pagou Rs 3,85 milhões à AAI como adiantamento de três meses em dezembro de 2022, além de fornecer 25 policiais ao Departamento de Imigração do Ministério do Interior, disse Chowdhury.

O Ministro disse ainda que o Ministério da Aviação Civil tomou iniciativas para operacionalizar os aeroportos de Kailashahar e Kamalpur, no Norte de Tripura, que actualmente não são utilizados.

O primeiro-ministro Narendra Modi inaugurou o novo terminal integrado do Aeroporto MBB construído a um custo de Rs 438 milhões em 4 de janeiro de 2022.

Atualmente, 13 voos operam no aeroporto MBB com mais de 4.000 passageiros diariamente.

Com área construída de 30 mil metros quadrados, o novo terminal foi projetado para atender simultaneamente passageiros nacionais e internacionais nos horários de pico. O Aeroporto Internacional Lokpriya Gopinath Bordoloi (LGBI) em Guwahati e o Aeroporto Internacional Bir Tikendrajit em Imphal atualmente desfrutam de status internacional na região Nordeste.

Localizado 20 km ao norte da capital do estado, o Aeroporto de Agartala, anteriormente conhecido como Aeroporto Singerbill, foi renomeado como Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur pelo governo da União em julho de 2018. O aeroporto foi construído em 1942 em um terreno doado pelo então Rei Bir de Tripura. Bikram Kishore Manikya Bahadur. Foi usado como base técnica para a Força Aérea Real durante a Segunda Guerra Mundial.