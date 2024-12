Trump and Musk are obsessed with genetics – but there’s no science behind their simplistic views

euTal como muitos de nós, fiquei desanimado quando acordei há algumas semanas e soube que Donald Trump estava a regressar à Casa Branca. Desta vez ele contou com a ajuda do homem mais rico do mundo e estrela profissional de naves espaciais, Elon Musk. Entre os muitos aspectos encantadores de sua parceria está uma propensão para algumas opiniões muito desagradáveis ​​sobre a genética. Trump é um entusiasta advogado da “teoria do cavalo de corrida”, que ele compartilha com os supremacistas brancos; a crença de que você é pessoalmente superior e que isso está enraizado em seus “bons genes”. É uma ideia enfadonha, mas que influencia directamente a sua visão tóxica sobre a imigração, onde afirma que o país precisa de ser protegido de ““genes ruins” de estranhos.

Entretanto, Musk tem a sua própria visão igualmente desconcertante da genética, infundida com um complexo de messias distinto. Como alguns de seus colegas magnatas da tecnologia, ele está determinado a “salvar a humanidade” produzindo tantos descendentes possível, convencidos de que o nosso futuro depende disso. Tudo isto poderia parecer ridículo se não fosse o facto de Trump e Musk deterem agora mais poder do que nunca. O fio condutor de sua retórica é o determinismo genético: a ideia de que quem você é e o que pode alcançar depende do seu DNA. Nada mais importa.

O problema é que o determinismo genético, com a sua estranha fixação na “molécula mestra”, é irritantemente difundido. Quando James Watson e Francis Crick descobriram a estrutura do DNA em 1953, aclamaram-no como “osegredo da vida”. Em 2000, O presidente Bill Clinton declarou que sequenciar o genoma humano foi como aprender “a linguagem em que Deus criou a vida”. É claro que a ciência sempre tem potencial para ser tão excitante; Não quero matar o boato científico de ninguém. Mas receio que, com todo este entusiasmo, possamos esquecer que o ADN não nos define.

“Essa linguagem foi muito além do mundo da ciência, chegando ao marketing que elogia os automóveis.”com aventura em seu DNA“, ou um discussão sobre um clube de futebol “DNA” – tornou-se sinônimo de tudo, desde “características” até “valores”. A onipresença da retórica que combina DNA e identidade corre o risco de sustentar algumas ideias insidiosas. Esta é a linguagem em que Musk e Trump prosperam, fazendo com que as políticas de exclusão pareçam decisões racionais baseadas na ciência. Porque se os genes são tudo, porquê preocupar-se com políticas destinadas a abordar a desigualdade? Por que desperdiçar tempo e recursos abordando problemas sociais quando somos todos apenas produtos do nosso código genético?

Nos debates sobre genética e política social, é fácil para a linguagem do determinismo genético arrastar-nos para um debate imprudente “natureza versus criação”. Você conhece esse debate: talvez ela tenha nascido com isso; Talvez sejam as condições generalizadas de desigualdade social? Mas este debate ignora completamente o panorama geral: não deve ser visto como uma escolha binária. A verdade é que os humanos nascem com genes que requerem um bom ambiente para prosperar. Não é uma coisa ou outra, mas uma interação complexa entre as duas que determina quem alguém se torna. Temos uma natureza que requer nutrição. A boa ciência dá conta desta complexidade, em vez de reduzi-la a um binário simplista.

Além de tornar mais difícil a defesa de políticas sociais progressistas, o determinismo genético também tem uma longa história de utilização para justificar a violência, especialmente pela extrema direita. Em 2022, um homem armado em Buffalo, Nova Iorque, citou a genética como parte da sua justificação para um tiroteio em massa com motivação racial. O atirador pegou em diversas ideias científicas, especialmente da genética, mas também do ambientalismo, e misturou-as com conspirações da supremacia branca, como a “grande teoria da substituição”.

A perspectiva de que a violência no mundo real possa surgir mais uma vez a partir de uma interpretação distorcida da ciência genética não é apenas uma preocupação teórica; É uma realidade perigosa. Então, como podemos evitar que a genética se torne uma arma? Não se trata apenas de denunciar interpretações não confiáveis ​​da ciência: de certa forma, essa é a parte fácil. A questão mais difícil tem a ver com emoções. Porque é que as pessoas – muitas vezes movidas pela raiva ou pelo medo – são propensas a cooptar a genética para justificar as suas ideologias políticas reaccionárias?

Ao tentar responder a esta questão, é importante notar que a ciência não é apenas uma seleção de factos, mas também uma forma de cultura. Como tal, está sujeito à “caça cultural furtiva”, como disse o sociólogo Michel de Certeau: um empréstimo não autorizado e uma recontextualização de ideias. Tomemos como exemplo a “sobrevivência do mais apto”. Quando Charles Darwin e outros cientistas evolucionistas usaram essa frase, eles tinham uma ideia específica do que queriam dizer com “mais apto” – eles estavam se referindo ao quão bem adaptado um organismo está ao seu ambiente. Mas na cultura mais ampla, a ideia ganhou vida própria, onde “mais apto” é apenas sinônimo de “melhor” ou “mais forte”; A frase é frequentemente usada para dar um verniz científico a ideias preconceituosas.

Há evidências de que alguns membros da extrema direita estão a prosseguir áreas académicas específicas e a espalhar interpretações erradas de artigos de investigação académica assim que estes ficam disponíveis. Alguns cientistas estão, com razão, cautelosos com este tipo de actividade e publicam agora artigos de revistas discutindo como evitar que a genética seja cooptada por extremistas, enquanto organizações de ética científica como cera fornecer recursos para o mesmo fim.

Com figuras como Trump e Musk exercendo um enorme poder, e guerreiros do teclado da “direita alternativa” ajudando-os a espalhar a desinformação, a ciência genética foi forçada a ficar no centro das atenções. Por mais desconfortável que possa parecer, é mais urgente do que nunca que as pessoas que trabalham na área se perguntem: “Como é que o meu emprego pode ser roubado e o que posso fazer para impedir isso?”