‘Trump is a little guy, Musk is a big guy’: historian predicts trouble for president-elect

Os aliados e assessores de Donald Trump deveriam estar cada vez mais preocupados com a proximidade e influência de Elon Musk sobre o presidente eleito dos EUA, disse o historiador de Yale e autor de best-sellers, Timothy Snyder.

“Trump é um cara pequeno e Musk é um cara grande quando se trata de ter dinheiro”, disse Snyder. “E acho que se você fosse amigo de Trump, ficaria preocupado.”

O autor de best-sellers como On Tyranny (2017) e On Liberty (2024) conversou com o The Guardian sobre temas como seu trabalho na Ucrânia, onde se uniu ao ator de Star Wars, Mark Hamill, para arrecadar fundos Compre robôs para limpar minas terrestres colocadas por invasores russos.

Mas enquanto Trump se prepara para assumir o poder em Washington e promete uma nova política de apoio dos EUA à Ucrânia que muitos esperam que irá favorecer em grande parte Vladimir Putin e a Rússia, Snyder também considerou o que a próxima administração Trump poderia significar mais perto de casa.

Snyder espera que a futura casa de Trump, a Casa Branca, seja um cenário de discórdia desconfortável e prejudicial entre o presidente eleito e o seu aliado mais poderoso, o homem mais rico do mundo.

“Acho que superestimamos Trump e subestimamos Musk”, disse Snyder. “As pessoas não conseguem deixar de pensar que Trump tem dinheiro, mas ele não tem. Ele nunca teve dinheiro. Na realidade, ele nunca afirmou ter dinheiro. A ideia dele é que você precisa acreditar que ele tem dinheiro. Mas ele nunca foi capaz de pagar suas próprias dívidas. Ele nunca foi capaz de financiar suas próprias campanhas.

“Musk, com uma quantia de dinheiro que não fazia sentido para ele, conseguiu financiar a campanha de Trump, essencialmente.”

Como proprietário de empresas como Tesla, SpaceX e Foi amplamente divulgado que Musk foi uma influência fundamental para Trump nomear o senador JD Vance por Ohio como sua escolha para vice-presidente.

Desde a vitória de Trump em novembro, de Mar-a-Lago, na Flórida, a Notre Dame, em Paris, Musk tem estado constantemente ao lado de Trump, ganhando o apelido satírico de “primeiro amigo”, mas também um encontro com o investidor de biotecnologia Vivek Ramaswamy para co-. liderar o “Departamento de Eficiência Governamental” ou “Doge”, um grupo encarregado de cumprir a promessa de campanha extremamente ambiciosa de Trump de cortar biliões em gastos federais.

Considerando os casos da aparente influência de Musk sobre Trump, enquanto o presidente eleito tem lutado para controlar os republicanos no Congresso (um partido rebelde já dividido sobre como continuar a financiar o governo que eles também querem desfinanciar), Snyder disse: “Todas as ameaças que Trump está fazendo agora, para emitir – ‘Vou às primárias, vou processar as pessoas’ – Musk vai pagar por isso, não Trump. E quando Trump precisar de dinheiro para alguma coisa, ele pedirá a Musk.

“A menos que Trump quebre isso agora, ele permanecerá nesse tipo de relacionamento de dependência pelo resto do caminho, porque você se acostuma com as pessoas lhe dando dinheiro… e acho que se você fosse amigo de Trump, você seria preocupado.” “

pular a promoção do boletim informativo Nosso briefing matinal nos EUA detalha as principais histórias do dia, contando o que está acontecendo e por que isso é importante. Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios online e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nossa Política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

As opiniões de Trump sobre a Rússia têm sido um tema controverso desde que entrou na política presidencial em 2015; ganhou a Casa Branca em 2016 com a interferência russa a seu favor; passou dois anos fazendo com que o advogado especial Robert Mueller investigasse suas ligações com Moscou; e foi amplamente criticado no cargo por parecer ceder a Vladimir Putin.

À luz de tais preocupações, Snyder – cujo livro de 2018, The Road to Unfreedom, foi em grande parte sobre Trump e a Rússia – discutiu um nome para a segunda nova administração Trump que recentemente cunhado.

“Então pensei sobre essa posição de dependência”, disse Snyder. “Eu ia chamá-lo de Muskotrumpovia, porque acho que Musk é uma pessoa mais importante, mas Trumpomuskovia soava melhor.

“E eu também queria a Muskóvia porque queria que a ideia da Rússia ficasse em segundo plano, porque muitas mãos inteligentes na Rússia dizem isso o tempo todo: é como a década de 1990 na Rússia. Lá está o presidente instável, rico, mas não muito rico [Boris Yeltsin]rodeado por oligarcas mais jovens, mais activos e ambiciosos. Esse é o tipo de cenário [America is] em.”