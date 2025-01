Trump’s killing of Qassem Suleimani triggered fall of Assad, says Tugendhat

A decisão de Donald Trump de sancionar o assassinato de um comandante de elite iraniano desencadeou uma cadeia de eventos que revelou o Irão como um tigre de papel e levou à derrubada de Basher al-Assad, disse um ex-ministro da Segurança do Reino Unido.

Tom Tugendhat, agora na bancada conservadora e pretendendo concentrar-se na política externa, também previu que o regime iraniano entraria em colapso dentro de alguns anos. Ele disse que, se for tratada adequadamente, a Síria poderá tornar-se a potência económica do Médio Oriente dentro de uma década.

É incomum que um antigo ministro britânico elogie o que alguns consideram um acto tão controverso que beira uma execução extrajudicial.

As suas observações foram feitas pouco antes do quinto aniversário do assassinato de Qassem Suleimani em Bagdad, um aniversário que levou o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, a afirmar novamente num discurso em Teerão que a liderança síria seria forçada a retirar-se à medida que “a juventude se levanta”. ” ascensão” para derrotar o regime sunita recém-instalado.

Suleimani foi fundamental na utilização da Síria e do Iraque como base para fazer recuar o grupo islâmico sunita Estado Islâmico e consolidar os interesses iranianos em ambos os países.

Tugendhat argumentou sobre o Podcast conflitante que a morte de Suleimani num ataque de drone provou ser um ponto de viragem.

Ele disse: “Sempre me surpreende como algumas pessoas podem ser muito mais fundamentais, muito mais essenciais e fundamentais para uma organização do que se imagina naquele momento. A realidade é que quando Qassem Suleimani foi assassinado em Janeiro de 2020, ele tinha na cabeça todas as relações, todos os acordos para todos na região.

“Ele foi substituído, mas realmente não foi, porque ninguém conseguiu substituir as relações pessoais que ele teve durante 20 anos. Isso é realmente o que deveria ser feito. Portanto, devo dizer que sei que não é popular, mas o Presidente Trump, de facto, foi o gatilho que iniciou a queda do regime de Assad.”

Tugendhat, ex-presidente do comitê seleto de relações exteriores, também viu uma crise dentro do Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana (IRGC) devido à perda da Síria. Ele disse: “Os jovens membros do IRGC estão dizendo duas coisas. Primeiro, a velha guarda é corrupta e incompetente. É por isso que o Hezbollah foi abandonado e derrotado. É por isso que velhos aliados como Assad caíram. Isso é algo que eles estão dizendo.

“A segunda coisa que dizem é que estão a ouvir rumores, não sei até que ponto são verdadeiros, mas estão a ouvir rumores de que o aiatolá e o governo de Teerão querem falar com os americanos para tentar encontrar uma saída para a situação. isso e talvez espere. E dizem que não há absolutamente nenhuma maneira de alguém falar com os assassinos de Qassem Suleimani.

“Ora, isto significa que existe um problema realmente grande dentro do próprio regime, um desafio realmente grande, porque não há realmente nenhuma saída. “Estes jovens, os extremistas do IRGC, ou seja, os extremistas do extremo, estão a tentar manter o regime num nível de pureza que agora é completamente inconsistente com a realidade.”

Tugendhat estava a reflectir sobre o crescente consenso no governo reformista de Teerão de que deveriam ser procuradas conversações directas com Donald Trump sobre um novo acordo nuclear, uma crença que está a encontrar resistência por parte da linha dura.

Tugendhat, um opositor ao acordo nuclear inicial em 2015 e, como ministro da segurança, um defensor da ilegalização do IRGC, vê a revolução na Síria como um ponto de viragem mais amplo.

Ele disse: “Francamente, se conseguirmos que a Síria funcione bem em 10 anos, a Síria poderá tornar-se não apenas um pólo de estabilidade, mas uma potência económica fantástica na região, exportando estabilidade e civilização, como tem feito literalmente durante dezenas de milhares de anos”. . anos. anos, para o resto do mundo novamente.

“Há momentos como agora, em que a velha era está morta, as velhas ilusões estão mortas e várias coisas estão matando-a. E suspeito que o regime de Teerão também desaparecerá nos próximos anos. Portanto, acho que há uma oportunidade real para a liberdade se espalhar e uma oportunidade para se espalhar.”

Ao mesmo tempo, disse ele, havia perigos significativos na Síria, com o país dividido enquanto grupos curdos e o grupo islâmico sunita radical Hayat al-Tahrir Sham (HTS) lutam por influência.

Tugendhat acusou o Ocidente de não ter uma estratégia de longo prazo no Médio Oriente, argumentando que a retirada do Afeganistão e o fracasso de Barack Obama em agir de acordo com as suas linhas vermelhas quando Assad usou armas químicas em 2013 deram a Vladimir Putin a oportunidade de se apresentar como um homem forte e confiável.

Em várias bifurcações da estrada, argumentou Tugendhat, o Ocidente “demonstrou fraqueza, anunciou inconstância”.

Ele disse: “Putin não é mais constante do que nós, mas tem a ilusão disso. E este é o tipo de teoria de vida do homem forte completamente falso. É um disparate completo, claro, mas a ilusão parece real, e isso é suficiente para ter provocado certas decisões que levaram à miséria em massa.