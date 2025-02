Turkiye sees 9.8% growth in 2024 tourism, Indian visitors rise 20.7 pc

Turkiye solidificou seu estado como um poder turístico mundial em 2024, registrando um total de 62,2 milhões de visitantes, marcando um aumento de 9,8 % interanual. Isso representa um aumento de 20,3 % em comparação com os níveis anteriores à pandemia em 2019. O gasto médio dos visitantes atingiu US $ 972, sublinhando o forte posicionamento de Turkiye no setor de viagens premium. A média de estadia prolongada para 10,7 dias, destacando a atratividade do país para experiências mais longas e mais imersivas.

O mercado indiano surgiu como um fator de crescimento significativo, com um aumento de 20,7 % nos visitantes em 2024. Os principais fatores incluem uma conectividade aérea aprimorada, o crescente interesse em eventos indianos de casamentos e ratos e estratégias de marketing específicas. O apelo de Turkiye a viajantes indianos também foi reforçado pela introdução de experiências especializadas adaptadas às preferências locais.

Enquanto a Rússia, a Alemanha e o Reino Unido continuam sendo os principais mercados das fontes de Turkiye, outras regiões emergentes como a China tiveram um aumento dramático de 65,1 % nos visitantes, e os Estados Unidos tiveram um aumento de 8,1 %. O sucesso da Turkiye em atrair uma ampla gama de visitantes internacionais reflete sua crescente pegada mundial de turistas.

A próspera indústria do turismo de Turkiye foi apoiada por investimentos em infraestrutura, turismo sustentável e diversificação em setores como ratos, luxo, médico e turismo cultural. Este ano, Turkiye solidificou seu lugar entre os cinco destinos mais visitados do mundo, superando claramente seu objetivo de 60 milhões de visitantes e superando as expectativas.