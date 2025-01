Two more family members sentenced in Ohio crime of ‘boundless depravity’

Dois outros membros da família condenados pelos assassinatos de oito membros de uma família de Ohio receberam longas sentenças de prisão na sexta-feira por seus papéis nos tiroteios de 2016, enquanto os processos estavam quase concluídos naquele que foi descrito como o crime mais hediondo da história moderna de Ohio.

O juiz visitante Jonathan Hein condenou Edward “Jake” Wagner à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional em 32 anos, após 12 anos por acusações de armas e depois 20 pelos assassinatos de cinco das oito vítimas.

Foi uma reviravolta surpreendente, visto que Wagner se confessou culpado de homicídio qualificado e outras acusações e já tinha concordado em cumprir oito penas consecutivas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

No entanto, Hein disse que levou em consideração as condenações de outros participantes do caso, bem como a cooperação de Wagner com as autoridades na resolução dos assassinatos de sete adultos e um adolescente da família Rhoden, no sul do condado de Pike, em Ohio.

Hein condenou a mãe de Wagner, Angela Wagner, a 30 anos, incluindo crédito pelos seis anos de prisão. Ele se declarou culpado de seu papel em ajudar a planejar os assassinatos.

A mãe de Angela, Rita Holcomb, também foi condenada, recebendo cinco anos de liberdade condicional, multa de US$ 750 e pena suspensa de 180 dias de prisão, sete dos quais ela já cumpriu, por mentir aos investigadores.

“Cada geração tem o seu próprio povo que pode demonstrar a profundidade da depravação da natureza humana, e foi isso que este caso fez”, disse o juiz antes de proferir a sentença num tribunal em Waverly, a cerca de 129 quilómetros de distância ao sul. de Colombo.

E acrescentou: “Mostrou a depravação ilimitada de pessoas que não têm respeito pelos outros, só têm em mente o seu próprio interesse”.

Durante a emocionante audiência, Andrea Shoemaker, mãe da vítima de tiro Hannah Gilley, menosprezou Jake Wagner como a “cria de Satanás” e sua mãe como “malvada”.

Mais tarde, um grupo de apoiadores das vítimas deixou o tribunal lotado em protesto, enquanto Wagner falava longamente sobre o perdão cristão durante sua declaração final perante o juiz.

Segundo os promotores, George Wagner, seu irmão e seus pais planejaram os assassinatos em meio a uma disputa pela custódia da sobrinha de Wagner, cuja mãe estava entre os mortos.

Os tiroteios de abril de 2016 em três casas móveis e um trailer perto de Piketon aterrorizaram os moradores daquela parte rural de Ohio e inicialmente geraram especulações sobre o envolvimento de cartéis de drogas. A investigação e o processo multimilionários resultantes estão entre os mais extensos do estado.

As vítimas foram Christopher Rhoden Sr, 40, e sua ex-esposa, Dana Rhoden, 37; seus três filhos, Clarence “Frankie” Rhoden, 20, Hanna Rhoden, 19, e Christopher Rhoden Jr, 16; Hannah Gilley, 20, que era noiva de Clarence Rhoden; O irmão de Christopher Rhoden Sênior, Kenneth Rhoden, 44; e um primo, Gary Rhoden, 38.