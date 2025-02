UAE launches first phase of Blue Visa system, offering foreigners 10 years residency permit

Os Emirados Árabes Unidos introduziram a primeira fase do sistema de visto azul, um visto de residência de 10 anos, projetado para pessoas que contribuem para a sustentabilidade ambiental. O Ministério das Mudanças e o Meio Ambiente climático, em colaboração com a Autoridade Federal de Identidade, Citiship, Alfândega e Segurança dos Portos (ICP), anunciou a iniciativa durante a Cúpula dos Governos Mundiais 2025 em Dubai, que ocorre em 11 de fevereiro a 13 de fevereiro .

Na fase inicial, 20 líderes da sustentabilidade pensam terão o visto azul. O visto é endereçado a pessoas que fizeram contribuições significativas para a proteção ambiental, incluindo membros de organizações internacionais, grupos não governamentais, líderes corporativos, vencedores de prêmios globais e pesquisadores. Pessoas elegíveis podem se inscrever diretamente através do ICP ou ser indicado pelas autoridades da EAU.

O visto azul estende os programas de residência existentes da EAU, como vistos de ouro e verde. Sua implementação está alinhada com as maiores iniciativas de sustentabilidade do país. O processo de aplicativo eletrônico permite que as agências governamentais do setor de sustentabilidade enviem inscrições através da plataforma on -line do ICP.

A Dra. Amna Bint Abdullah Al Dahak, ministra das mudanças climáticas e meio ambiente, destacou o compromisso da EAU com a liderança global da sustentabilidade. “Essa iniciativa visa tirar proveito de suas contribuições para alcançar objetivos nacionais ambiciosos e construir um futuro sustentável para o povo do EAU e do mundo”, disse a Emirates Wam à agência de notícias.

O major -general Suhail Saeed Al Khaili, diretor geral da ICP, confirmou que o serviço de visto azul estará disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana através do site e o aplicativo móvel da autoridade, de acordo com as diretrizes aprovadas.