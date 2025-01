UAE: Sharjah Airport welcomes over 17.1 million passengers in 2024

A Autoridade Aeroportuária de Sharjah (SAA) anunciou que o Aeroporto Internacional de Sharjah recebeu um total de 17.101.725 ​​passageiros em 2024, um aumento impressionante de 11,4 por cento em comparação com 15.356.212 passageiros em 2023. Além disso, o número total de voos aumentou para 107.760, representando 9,5 por cento. crescimento de cento em comparação com 98.433 voos em 2023.

A movimentação de carga também registou um crescimento sem precedentes, com os volumes a aumentar notáveis ​​38,6 por cento, atingindo 195.909 toneladas, em comparação com 141.358 toneladas em 2023. Além disso, o aeroporto movimentou 14.035 toneladas através de operações de carga marítima-aérea, reforçando o seu papel como um importante centro logístico.

Ali Salim Al Midfa, presidente da Autoridade Aeroportuária de Sharjah, enfatizou que estes resultados recordes refletem o status do aeroporto como um centro global de transporte aéreo e logística. Ele atribuiu este sucesso ao compromisso do Aeroporto de Sharjah em fornecer serviços de classe mundial e experiências de viagem pioneiras alinhadas com o seu plano estratégico de acomodar 25 milhões de passageiros anualmente até 2027.

Al Midfa acrescentou que a SAA continua a dar prioridade à melhoria das instalações aeroportuárias, à racionalização das operações e à promoção da sustentabilidade em linha com os objectivos do sector da aviação dos EAU. Isto inclui a expansão de parcerias com companhias aéreas e o lançamento de novos destinos de viagem para atender às necessidades dos passageiros.

O Xeque Faisal bin Saoud Al Qassimi, diretor da Autoridade Aeroportuária de Sharjah, destacou o crescimento de passageiros do aeroporto como um reflexo do notável progresso de Sharjah no turismo, desenvolvimento económico e investimento. Estas conquistas são apoiadas por infraestruturas de ponta, governação progressiva e quadros legislativos sólidos.

O Aeroporto de Sharjah expandiu sua rede de novas rotas aéreas de passageiros em 2024, adicionando sete destinos diretos para várias capitais e cidades.

A Air Arabia lançou voos diretos do aeroporto de Sharjah para Varsóvia e Cracóvia na Polónia, Atenas na Grécia, Viena na Áustria e Malé, capital das Maldivas. Além disso, a Fly Oya introduziu voos diretos de e para Trípoli, na Líbia.

Em 2024, o número de companhias aéreas internacionais que operam através do Aeroporto de Sharjah aumentou, ligando passageiros a mais de 100 destinos globais. Seis novas companhias aéreas começaram a operar voos através do Aeroporto de Sharjah, incluindo a Fly Jinnah do Paquistão, a UR Airlines do Iraque, a Fly Oya da Líbia, a AJet de Turkiye, a Flynas da Arábia Saudita e a Iraqi Airways.

O Aeroporto de Sharjah melhorou significativamente a eficiência da sua carga aérea, atraindo novas companhias aéreas. A Kenya Airways iniciou operações de carga a partir do Quénia, Somália e Tanzânia, enquanto a UPS iniciou rotas semanais ligando o Extremo Oriente, Sharjah e a Europa.

A Tanzania Airlines lançou voos regulares de Dar es Salaam via Quênia para Sharjah, e a Qatar Airways Cargo lançou rotas de carga entre Doha e Sharjah. Em linha com as iniciativas estratégicas de segurança alimentar de Sharjah, o aeroporto facilitou a importação de 2.200 cabeças de gado em 13 voos dedicados para o projecto da exploração leiteira Mleiha do Departamento de Agricultura e Pecuária.