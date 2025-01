Uber partners with AAI to enhance connectivity for Maha Kumbh Mela 2025

Os peregrinos acessam facilmente as viagens do Uber a partir de uma área de coleta designada perto do terreno do Kumbh Mela, garantindo uma viagem conveniente.

A Uber anunciou uma colaboração estratégica com a Autoridade Aeroportuária da Índia (AAI) para melhorar os serviços de transporte no aeroporto de Prayagraj durante o Maha Kumbh Mela 2025. A mudança ocorre no momento em que Prayagraj se prepara para receber milhões de peregrinos e visitantes em um dos maiores encontros religiosos em o mundo. . A Uber pretende garantir uma experiência de viagem perfeita para os esperados 40 milhões de participantes, fornecendo soluções de mobilidade eficientes.

Esta parceria segue um memorando de entendimento assinado em abril de 2023 entre a Uber e a AAI para expandir os serviços em vários aeroportos na Índia. A Uber já opera em 20 aeroportos AAI e continua a expandir a sua presença para atender à crescente procura, especialmente durante grandes eventos como o Maha Kumbh Mela. O envolvimento da Uber melhorará significativamente a conectividade para os viajantes que chegam ao Aeroporto Prayagraj, oferecendo transporte confiável através de zonas de embarque dedicadas, suporte em terra e sinalização clara para orientar os passageiros em suas viagens.

O Diretor do Aeroporto de Prayagraj, Autoridade Aeroportuária da Índia, comentou: “Enquanto Prayagraj se prepara para receber milhões de peregrinos em Maha Kumbh Mela, garantir um transporte tranquilo e confiável é fundamental. “Nossa colaboração com a Uber é um passo importante para melhorar o conforto dos passageiros e apoiar a infraestrutura da cidade durante este evento monumental.”

O Uber também oferecerá uma oferta especial de 25% de desconto até Rs 200 para viagens partindo do Aeroporto Prayagraj, contribuindo para uma experiência de viagem econômica. Shiva Shailendran, Diretor de Operações de Abastecimento, Uber Índia e Sul da Ásia, acrescentou: “Estamos entusiasmados em unir forças com a Autoridade Aeroportuária da Índia no Aeroporto Prayagraj para otimizar a experiência de mobilidade para viajantes e peregrinos. Nosso objetivo é garantir movimentos fluidos, convenientes e confortáveis ​​durante este importante evento.”

Espera-se que esta parceria crie oportunidades de rendimento adicionais para os motoristas da Uber na região, melhorando ao mesmo tempo a experiência geral de mobilidade no aeroporto.