UK extends travel entry scheme to US, Canada, Australia

O novo sistema de entrada com isenção de visto do Reino Unido entrou em vigor na quarta-feira para passageiros de dezenas de outros países, incluindo milhões de visitantes anuais dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. O esquema de Autorização Eletrônica de Viagem (ETA), semelhante ao sistema ESTA nos Estados Unidos, exige que os visitantes que não precisam de visto para entrar na Grã-Bretanha adquiram uma autorização pré-viagem.

Custando £ 10 (US$ 12,50) e permitindo estadias de até seis meses consecutivos durante dois anos, foi lançado pela primeira vez em 2023, com o Catar, antes de se expandir no ano passado para cinco vizinhos regionais do Golfo.

Agora expandiu-se para incluir cidadãos de cerca de mais 50 países e territórios, desde Argentina, Brasil e Nova Zelândia até Japão, Coreia do Sul e nações caribenhas.

Com o sistema instalado e funcionando na quarta-feira, eles já podem se inscrever desde novembro passado. O plano, que visa reforçar a segurança das fronteiras, será expandido a dezenas de países e territórios da UE e da Europa em 2 de abril.

Os cidadãos abrangidos pelo plano poderão solicitar o novo ETA, que está ligado digitalmente ao passaporte do viajante, através de uma aplicação a partir de 5 de março. Cerca de seis milhões de pessoas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália visitam a Grã-Bretanha todos os anos, segundo o governo do Reino Unido.

Os viajantes qualificados precisarão de um, mesmo que usem apenas o Reino Unido para fazer conexão em um voo internacional. O ETA também se aplica a crianças e bebês.

O aeroporto de Heathrow, em Londres, opôs-se ao plano, dizendo que a sua implementação reduziu o número de passageiros que passam pelo Reino Unido, tornando o país “menos competitivo” e prejudicando o crescimento económico.

A facilidade ETA está disponível para todos os turistas internacionais que entram na nação insular, exceto portadores de passaportes do Afeganistão, Paquistão, Síria, Nigéria, Gana, Costa do Marfim, Cameron, Mianmar, Nepal e Coreia do Norte.

A nova exigência não se aplica a cidadãos britânicos e irlandeses, portadores de passaportes de Territórios Britânicos Ultramarinos e residentes legais no Reino Unido. Não altera os requisitos para cidadãos de países que necessitam de visto para visitar a Grã-Bretanha, como chineses, equatorianos e sul-africanos. viajantes.

Anteriormente, a maioria dos visitantes que não precisavam de visto podiam chegar a um aeroporto britânico e passar pelo controle de imigração com o passaporte.

O novo esquema de entrada no Reino Unido reflete o iminente esquema ETIAS para cidadãos isentos de visto que viajam para 30 países europeus, incluindo França e Alemanha, que custará sete euros (7,40 dólares) e durará três anos.

A Comissão Europeia espera que o sistema, que se aplicará a cerca de 60 países, incluindo os Estados Unidos, o Canadá, o Brasil e o Reino Unido, entre em funcionamento até meados deste ano.