UK teenager begins Dubai jail term for relationship with 17-year-old girl

Um adolescente britânico rendeu-se às autoridades do Dubai para iniciar uma pena de prisão de um ano por ter tido uma relação sexual com uma rapariga de 17 anos, informou um grupo de defesa.

Marcus Fakana, de 18 anos, estava de férias com a família nos Emirados Árabes Unidos quando conheceu a menina, que também é londrina e completou 18 anos no mês seguinte. Ele foi preso em seu hotel e acusado depois que a mãe da menina encontrou suas conversas e fotos após o retorno da família a Londres e ligou para a polícia de Dubai.

Radha Stirling, chefe do grupo de campanha Detidos em Dubai, disse que Fakana se rendeu às autoridades e pretendia cumprir a pena de um ano na prisão de Al-Awir, em Dubai.

Ela disse: “Estou preocupada com o impacto da prisão de Dubai na vida de um jovem de 18 anos. “Não foi fácil encontrar as palavras para dizer a ele enquanto ele entregava sua liberdade.”

Quando questionado anteriormente sobre o caso, Lammy disse que Fakana teria “todo o apoio disponível” das autoridades britânicas, mas que as pessoas deveriam “seguir as regras” de outros países.

Stirling disse anteriormente que a decisão era uma “vergonha total” e “uma vergonha para a Grã-Bretanha”, alegando que “o Reino Unido priorizou os acordos comerciais sobre a vida das pessoas”.

Stirling compartilhou uma mensagem de Fakana que dizia: “Obrigado a todos que me apoiaram durante minha luta. Tem sido uma longa luta, mas nada é difícil com meu Senhor e salvador Jesus Cristo me guiando.

“Sou grato a todas as pessoas que me ajudaram com doações e à minha família religiosa por me apoiar”.

Fakana disse anteriormente que o casal manteve seu “romance de Natal” em segredo da família da menina “porque eles eram rígidos” e esperavam continuar se vendo no Reino Unido.

Dubai tem leis rígidas sobre drogas, álcool e sexo, para as quais a idade de consentimento é 18 anos. Se um adulto tiver uma relação sexual com uma pessoa menor de 18 anos, pode ser processado por ter uma relação sexual com um menor.

Numa declaração anterior, os procuradores afirmaram: “De acordo com a lei dos Emirados Árabes Unidos, a menina é legalmente classificada como menor e, de acordo com procedimentos reconhecidos internacionalmente, a sua mãe, que é a tutora legal, apresentou a queixa.

“O sistema jurídico do Dubai está empenhado em proteger os direitos de todas as pessoas e em garantir procedimentos judiciais justos.”