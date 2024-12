Ukraine war briefing: US grants $6bn in aid to Ukraine before Trump inauguration

Os Estados Unidos revelaram quase 6 mil milhões de dólares em ajuda militar e orçamental à Ucrânia. enquanto a administração Biden trabalha rapidamente para gastar todo o dinheiro que tem disponível para ajudar Kiev a combater a Rússia antes que o presidente eleito Donald Trump tome posse no próximo mês. “Ordenei à minha administração que continue a aumentar a assistência à Ucrânia o mais rapidamente possível”, disse Biden num comunicado. “Sob a minha direção, os Estados Unidos continuarão a trabalhar incansavelmente para fortalecer a posição da Ucrânia nesta guerra durante o resto do meu mandato.” O pacote inclui quase 2,5 mil milhões de dólares adicionais em armas, bem como 3,4 mil milhões de dólares em assistência económica para ajudar a pagar serviços governamentais essenciais, incluindo salários de funcionários civis do governo e de escolas, profissionais de saúde e socorristas.

As forças ucranianas realizaram um novo ataque à cidade de Lgov, na região de Kursk, no sul da Rússia, danificando gravemente um prédio de apartamentos de dois andares. disse o governador em exercício da região na segunda-feira, uma semana depois de quatro pessoas terem sido mortas em outro ataque. Alexander Khinshtein, escrevendo no aplicativo de mensagens Telegram, disse que uma pessoa ficou ferida no último ataque na região, onde as forças ucranianas tomaram um pedaço de território após lançarem uma incursão em agosto. “O seu objectivo é assustar as pessoas, semear confusão, pânico e caos”, disse Khinshtein sobre o ataque ucraniano. “E negar às crianças a oportunidade de aproveitar o próximo Ano Novo.”