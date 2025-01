Ukraine war briefing: Zelenskyy reports ‘significant’ Russian, North Korean troop losses in Kursk

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, disse no sábado que as forças russas e norte-coreanas sofreram pesadas perdas em batalhas em sul Rússia. “Nas batalhas de ontem e de hoje perto de uma única aldeia, Makhnovka, na região de Kursk, o exército russo perdeu para um batalhão de soldados de infantaria norte-coreanos e paraquedistas russos”, disse Zelenskyy. “Isso é significativo.” Ele não forneceu detalhes específicos. Um batalhão pode variar em tamanho, mas geralmente consiste em várias centenas de soldados. Avaliações ucranianas e ocidentais dizem que 11 mil soldados norte-coreanos estão destacados na região de Kursk, onde as forças ucranianas ocupam áreas de território depois de conduzirem uma incursão transfronteiriça massiva em agosto.

Zelenskyy também disse que “batalhas ferozes” foram travadas ao longo de toda a linha de frente de 1.000 quilômetros (620 milhas), com a situação mais difícil perto da cidade de Pokrovsk.. Um porta-voz militar ucraniano disse anteriormente que Pokrovsk continuava a ser o setor da linha de frente “mais quente” e que as tropas russas lançaram novos ataques perto da cidade, num esforço para impedi-la do sul e cortar as rotas de abastecimento às tropas ucranianas. A Ucrânia estima que cerca de 11 mil das 60 mil pessoas permanecem na cidade que já abrigou uma mina que é o único fornecedor de carvão metalúrgico para a outrora gigante indústria siderúrgica da Ucrânia.

A Rússia prometeu retaliar no sábado depois de acusar a Ucrânia de disparar mísseis Atacms fornecidos pelos EUA na região fronteiriça de Belgorod no dia anterior., dizendo que todos os mísseis foram abatidos. Os mísseis Atacms têm alcance máximo de 300 quilômetros (190 milhas), de acordo com dados disponíveis publicamente. O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, disse numa entrevista publicada no mês passado que se opunha “muito veementemente” ao uso de armas pela Ucrânia, e também apelou a um cessar-fogo imediato enquanto a Ucrânia se prepara para que Trump abra negociações.

O meio de comunicação russo Izvestia afirmou no sábado que um ataque de drone ucraniano matou seu repórter, o correspondente freelance Alexander Martemyanov. perto da cidade de Donetsk, no leste da Ucrânia. O jornal disse que o carro viajava em uma rodovia que liga Donetsk, a principal cidade da região de Donetsk controlada pela Rússia, e a cidade de Horlivka, ao norte. A agência de notícias estatal russa Ria disse que dois de seus correspondentes que viajavam com Martemyanov ficaram feridos no incidente, juntamente com dois jornalistas que trabalhavam para uma publicação local em Donetsk.

Um ataque russo a uma aldeia na região nordeste de Kharkiv no sábado matou um homem de 74 anos., disse o governador regional Oleg Synegubov. Moscou também atacou uma cidade na região de Sumy, no norte da Ucrânia, ferindo sete pessoas, incluindo uma menina de dois anos, segundo Volodymyr Zelenskyy. E na parte ocupada pela Rússia na região sul de Zaporizhzhia, um menino de 10 anos foi morto e seus pais ficaram feridos quando um drone atingiu seu carro, disse o chefe da região baseado em Moscou, Yevgeny Balitsky.

Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Rússia disse no sábado que capturou a vila ucraniana de Nadiya., Um dos poucos assentamentos na região oriental de Luhansk que ainda está sob controle de Kiev.. Moscou avançou quase 4.000 quilômetros quadrados (1.540 milhas quadradas) na Ucrânia em 2024, de acordo com uma análise da AFP, enquanto os militares de Kiev lutavam contra a escassez crônica de mão de obra e a exaustão.

A Rússia declarou no sábado estado de emergência regional na Crimeia, que confiscou da Ucrânia em 2014., enquanto os trabalhadores limpavam toneladas de areia e solo contaminados em ambos os lados do Estreito de Kerch após um derramamento de petróleo no Mar Negro no mês passado.. Mikhail Razvozhaev, governador da cidade de Sebastopol empossado pela Rússia, disse que novos vestígios de contaminação menor exigiam remoção urgente e declarou estado de emergência na cidade, dando às autoridades mais poder para tomar decisões rápidas, como ordenar aos cidadãos que evacuassem suas casas. . As equipes de resgate limparam mais de 86.000 toneladas métricas de areia e solo contaminados, disse o Ministério de Emergências no sábado. Derramou óleo de dois antigos petroleiros que foram atingidos por uma tempestade em 15 de dezembro. Um afundou e o outro encalhou.

A Rússia prendeu quatro adolescentes sob suspeita de planejar um ataque “terrorista” na cidade de Yekaterinburg, Agências de notícias estatais russas relataram no sábado. A Rússia viu a sua já frágil segurança interna deteriorar-se nos últimos anos, à medida que o Kremlin canaliza recursos para prender aqueles suspeitos de colaborar com a Ucrânia.