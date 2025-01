Ukraine war briefing: Zelenskyy vows his country will do everything in 2025 to stop Russia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, prometeu que o seu país usará o ano de 2025 para lutar pelo fim da invasão russa de quase três anos. O discurso do líder ucraniano encerra um ano difícil para o país devastado pela guerra, que há quase três anos tem defendido forças militares russas com melhores recursos. “Que 2025 seja o nosso ano”, disse Zelenskyy num discurso à nação pouco antes de o relógio bater meia-noite em Kiev. “Sabemos que a paz não será um presente para nós, mas faremos tudo o que pudermos para deter a Rússia e acabar com a guerra”.

Zelenskyy disse que ninguém daria paz ao seu país, mas acreditava que os Estados Unidos apoiariam Kiev na sua luta.. Ele relembrou conversas com o presidente cessante dos EUA, Joe Biden, o presidente eleito Donald Trump e “todos que nos apoiam nos Estados Unidos”. “Não tenho dúvidas de que o novo presidente americano quer e será capaz de alcançar a paz e acabar com a agressão do (presidente russo Vladimir) Putin”, disse ele.

O gás russo não está programado para fluir através da Ucrânia para a Europa em 1º de janeiro, mostraram dados da operadora de gasodutos da Ucrânia nesta terça-feira, enquanto um importante acordo de trânsito entre Moscou e Kiev se aproxima do fim. A Ucrânia tem permitido que a Rússia transporte gás para a Europa através do seu território, ao abrigo de um acordo de cinco anos assinado em 2019, mas Zelenskyy descartou a possibilidade de estendê-lo durante a invasão russa. Dados da operadora ucraniana OGTSU mostraram que as entregas através do único ponto de entrada de gás russo para a Ucrânia caíram para zero a partir de 1 de janeiro de 2025.

A Rússia avançou quase 4.000 quilômetros quadrados (1.500 milhas) na Ucrânia em 2024, sete vezes mais do que em 2023uma análise de dados do Instituto para o Estudo da Guerra mostrou na terça-feira. Os dados destacam a pressão que a Ucrânia enfrenta ao entrar em 2025, com Moscovo a investir recursos na sua invasão e a incerteza sobre a futura ajuda dos EUA a Kiev sob o presidente Donald Trump. Grande parte dos avanços russos ocorreram no outono, pois ocuparam 610 quilómetros quadrados em outubro e 725 quilómetros quadrados em novembro. Nesses dois meses, os russos capturaram a maior parte do território desde março de 2022, nas primeiras semanas do conflito. O avanço da Rússia desacelerou em Dezembro, atingindo 465 quilómetros quadrados nos primeiros 30 dias do mês.