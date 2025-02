Aakalp Johari, CEO e co -fundador, IndiaAssist “/>

Um evento do tamanho e escala de Mahakumbh testa as capacidades e capacidades de qualquer provedor de serviços no setor de eventos. Depois de relançar em 2022 e se expandir rapidamente para 150 cidades no país nos últimos dois anos, para a Índia Assist, uma startup de viagens, a oportunidade de gerenciar os centros de informações do turismo (TIC) do turismo em Mahakumbh tem sido uma oportunidade, como bem como um grande desafio.

“Trabalhamos desde o primeiro dia em que todos os tiques de turismo em Mahakumbh. Mais de 100 funcionários treinados da assistência da Índia são estrategicamente exibidos no aeroporto, estações ferroviárias e a área de Mela para ajudar os peregrinos com informações e orientações adequadas ”, diz Johari.

Como startup de viagens, ele acredita que o maior desafio em Mahakumbh é a “sobrecarga de informações”. Peregrinos e visitantes que vêm à cidade estão sobrecarregados com informações de várias fontes. No entanto, a maioria dessas informações não é verificada ou credível.

Algumas pessoas não verificam a autenticidade desses serviços. “Eles estão verificando esses serviços conosco somente depois de chegar à cidade”, diz ele.

Lakhs de peregrinos terras na cidade por diferentes mídias, sem reservas confirmadas para hotéis ou casas de hóspedes ou viagens a outros lugares. Isso cria muita confusão e pressão sobre a infraestrutura disponível, diz Johari, especialmente à luz dos recentes incidentes infelizes, onde mais de 30 pessoas perderam a vida.

Johari disse que, ao procurar ajuda ou assistência, a rede de assistência indiana mais próxima é ativada para garantir que o apoio atinja a pessoa interessada o mais rápido possível. “Toda a nossa equipe de rede é treinada em 86 POP”, disse ele.

O pedido de assistência da Índia teve mais de 15.000 downloads desde o início de Mahakumbh. No entanto, o número de consultas -OF -line que eles recebem diariamente é bastante grande. “Não estamos pressionando downloads em Mahakumbh; Em vez disso, estamos operando um modelo híbrido lá ”, acrescentou.

Johari acredita que, embora o governo e suas agências tenham implementado mecanismos para tratar todos os tipos de situações em Mahakumbh, muito controle e monitoramento poderiam ter sido alcançados ao permitir a tecnologia, especialmente os quiosques multilíngues na área de Kumbh. Essas ferramentas digitais habilitadas na tecnologia podem ajudar a melhorar a comunicação e o fluxo de informações entre os peregrinos em problemas e agências de segurança, diz ele. Ele disse que, como startup de viagens, a Índia Assist possui essas capacidades internas.

Johari disse que, ao falar sobre a tecnologia e os serviços patenteados que a Índia ajuda ao ecossistema de viagens e turismo em todo o mundo, em contraste, os turistas contribuem com valor para um destino por meio de moedas e não há mecanismos para abordar suas preocupações.

“Estamos trabalhando com muitos estados agora e fazê -los entender o valor que contribuímos para a tabela como uma startup de viagens e a garantia em termos de segurança e assistência aos visitantes em um destino”, disse ele.

Ele disse que eles estão em uma fase de expansão agressiva e esperam chegar a 200 cidades com os serviços de assistência da Índia. Eles já se expandiram para o Nepal e, de acordo com Johari, o EAU é a próxima parada da empresa, seguida pela Europa e África.

“Queremos ser uma startup de exposições do governo indiano em todo o mundo”, disse ele. No que diz respeito aos objetivos, Johari disse que a ambição é fazer com que a Índia ajude 130 milhões de usuários um aplicativo sólido. Atualmente, eles têm 127.000 usuários desde que o relançaram em setembro de 2022.

Ele espera que a próxima fase de crescimento e expansão seja mais rápida, pois eles entraram em um modo de aquisição agressivo. “Não competimos com ninguém no ecossistema turístico. Nós complementamos todos os outros. Isso acelerará nosso processo de crescimento e aquisição para atingir 130 milhões de usuários ativos mais rapidamente ”, afirmou.