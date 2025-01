United Airlines reports record Q4 profit, eyes double-digit margin path for 2025

A United Airlines anunciou resultados financeiros impressionantes no quarto trimestre, com a margem antes dos impostos aumentando 3,2 pontos ano após ano. A companhia aérea obteve receitas operacionais totais de 14,7 mil milhões de dólares, impulsionadas pela forte procura em vários fluxos de receitas, incluindo receitas premium e corporativas. A United também terminou o ano em primeiro lugar em partidas pontuais em seus sete centros nos EUA.

Em 2024, os lucros antes de impostos da United atingiram US$ 4,2 bilhões, resultando em uma margem antes de impostos de 7,3%. O lucro ajustado antes dos impostos foi de US$ 4,6 bilhões, com uma margem ajustada de 8,1%. Esses resultados superaram a orientação da companhia aérea para o ano, com lucro diluído por ação de US$ 9,45 e lucro diluído ajustado por ação de US$ 10,61. A empresa também registrou lucro líquido de US$ 3,1 bilhões no ano, com lucro líquido ajustado de US$ 3,5 bilhões.

O desempenho da United no quarto trimestre viu um aumento significativo no lucro operacional total, um aumento de 7,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. A capacidade da companhia aérea aumentou 6,2% e as receitas premium aumentaram 10%, reflectindo a forte procura. Além disso, as receitas corporativas cresceram 7% e a Economia Básica registou um aumento notável de 20% em termos anuais. Os diversificados fluxos de receita da United, incluindo fidelidade e carga, apresentaram crescimento sólido, com aumentos de 12% e 30%, respectivamente.

O CEO Scott Kirby disse: “A United tinha uma estratégia única pós-COVID e nosso pessoal atendeu aos clientes, levando a uma indústria que mudou estrutural e permanentemente. 2024 foi um ano forte em todos os aspectos para a United, pois nos tornamos a companhia aérea líder mundial e entraremos em 2025 com as tendências de demanda continuando a acelerar, colocando-nos no caminho certo para margens antes de impostos de dois dígitos.”

A companhia aérea também reportou progressos na sua frente operacional, com a maior taxa de pontualidade entre as principais companhias aéreas dos EUA nos seus sete hubs. Esse sucesso é atribuído a investimentos significativos em funcionários, aeroportos e tecnologia. O forte desempenho da United prepara o terreno para um crescimento contínuo em 2025, e a empresa projeta uma forte procura no primeiro trimestre.