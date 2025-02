UP Budget: INR 400 cr allocated for religious tourism; Ayodhya, Mathura, Chitrakoot planned as hotspots

O orçamento de Rupias do Lakh de Uttar Pradesh, do governo de Pradesh, para o ano fiscal de 2025-26, alocou os 400 milhões de fundos de INR para promover o turismo religioso no estado e desenvolver cidades sagradas como Ayodhya, Mathura, Naimisharanya e Chitrakot como um novo ” Hub de peregrinação “.

A medida remonta ao número recorde de visitantes de Uttar Pradesh, incluindo turistas estrangeiros, que foram ao estado, no ano passado. Segundo números oficiais, o estado viu o turismo recorde em 2024, com mais de 65 milhões de visitantes, incluindo 14 lkh de turistas estrangeiros que convergiram em lugares importantes.

O Ministro das Finanças, Suresh Khanna, apresentando o orçamento na Assembléia, destacou as notáveis ​​conquistas do Estado no turismo e descreveu planos futuros para fortalecer a infraestrutura e o turismo religioso.

Entre janeiro e dezembro de 2024, Uttar Pradesh testemunhou um aumento sem precedentes na pegada turística, com mais de 65 milhões de visitantes, incluindo 14 lakh de turistas estrangeiros, reafirmando sua posição como um dos estados mais visitados da Índia.

O ministro das Finanças também disse à Câmara que INR 400 milhões de rúpias foram designadas para o esquema de desenvolvimento de lugares turísticos do ministro principal. Uma parte importante desse orçamento é dedicada a Ayodhya, com INR 150 milhões de rúpias reservadas para desenvolver infraestrutura turística na cidade do templo.

Da mesma forma, foram atribuídos 125 milhões de rúpias para Mathura, INR 100 milhões de rúpias para Naimisharanya e INR 50 milhões de rúpias para Chitrakot, foram designadas. Além disso, INR 100 milhões de rúpias foram destinadas a construir serviços ao longo das estradas estaduais e nacionais principais para melhorar a conveniência dos viajantes.

Juntamente com o turismo, o governo Yogi está fazendo esforços significativos em relação a projetos de caridade, com uma abordagem importante para o desenvolvimento do templo e das instalações públicas. Uma provisão orçamentária de INR 100 milhões de rúpias para aquisição de terras foi feita, juntamente com INR 50 milhões de rúpias para a construção como parte do corredor de Shri Banke Bihari Ji Maharaj Mathura-Vrindavan.

Da mesma forma, INR 100 milhões de rúpias foram designadas para comprar terras, e outra INR 100 milhões de rúpias para uma construção em grande escala no templo Vindhyavasini, o templo maa ashtabhuja e o templo tema kali kho no distrito de Mirzapur para desenvolver o parikrama melhorar as instalações públicas.

Para preservar e promover ainda mais o patrimônio religioso, foram atribuídos 30 milhões de rúpias para a renovação e reconstrução de templos protegidos. Em comparação, o INR 100 crore foi sancionado por estabelecer o Ved Vigryan Kendra em Naimisharanya, distrito de Sitapur, para apoiar estudos e pesquisas védicas.